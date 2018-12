Brussel·les reclama a Gibraltar 100 milions en ajudes fiscals a multinacionals

La Comissió Europea ha instat aquest dimecres Gibraltar a recuperar els prop de 100 milions d'euros que ha concedit a empreses multinacionals en forma d'avantatges fiscals. L'executiu comunitari ha confirmat que el territori britànic va donar ajudes estatals il·legals a companyies estrangeres.

Brussel·les assegura que el règim d'exempció de l'import de societats per interessos i cànons de Gibraltar beneficiava en el tracte fiscal multinacionals de fora. La Comissió Europea va obrir una investigació l'octubre del 2013 contra el règim fiscal que el penyal va introduir el 2010 davant els "greus dubtes" de què infringís la normativa comunitària d'ajudes públiques.

De fet, l'expedient es va obrir arran d'una denúncia d'Espanya i dos anys més tard Brussel·les va ampliar la investigació per incloure una pràctica que permet a les empreses estrangeres saber per avançat si els seus ingressos hauran de tributar o no.