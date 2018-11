Sánchez anunciarà avui canvis legislatius en l'impost de les hipoteques

Després de la polèmica sentència del Suprem sobre l'impost de les hipoteques, el govern de Sánchez ha reaccionat finalment. El president espanyol compareixerà aquest dimecres a dos quarts d'una per anunciar mesures legislatives sobre el pagament d'aquesta despesa, que haurien de continuar assumint els clients enlloc de la canda

La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, també ha avançat aquest dimecres que el govern espanyol introduirà modificacions legals després de l'"estupor" que ha provocat la sentència del Suprem. En declaracions a Radio Nacional Espanyola, la vicesecretària general socialista ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez aposta per la "justícia socialista" i ha insistit que durant el consell de ministres de demà "hi haurà bones notícies".

"Demà hi ha consell de ministres i confio plenament en les seves decisions", ha apuntat Lastra, que s'ha mostrar "convençuda" que es prendran decisions respecte a la sentència del Suprem. Aquestes declaracions arriben enmig del debat sobre les modificacions de la llei perquè sigui finalment la banca qui pagui l'impost, encara que Lastra no ha volgut concretar cap de les mesures.

"Respecto les decisions del poder judicial, com totes, una altra cosa és que les comparteixi. Ara li toca al poder executiu prendre decisions i això és el que farem", ha destacat la portaveu dels socialistes al Congrés. Segons Lastra, els treballadors espanyols van ser solidaris amb el sistema financer durant la crisi i aquests recursos "no els tornaran a veure". És per això que considera "inexplicable" que, després de la decisió del Suprem, siguin els ciutadans qui assumeixi el pagament de les despeses derivades de formalitzar una hipoteca.

Lastra considera que la gestió del poder judicial d'aquesta situació ha estat "nefasta" i ha generat inseguretat jurídica, encara que ha evitat criticat directament el president del Suprem i el Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. "La justícia no queda en molt bon lloc amb el que ha passat en els últims quinze dies i la reflexió ha de ser que comencem a parlar de si la justícia és igual per a tots. Ho ha de demostrar", ha valorat Lastra.

Lesmes demana un canvi legislatiu

El president del TS, Carlos Lesmes, ha rebutjat qualsevol responsabilitat amb la situació de caos creada amb les sentències dels impostos hipotecaris i l’ha atribuït a una “manca de claretat de la llei”. També ha negat pressions de la banca: “Els 28 magistrats han actuat amb total llibertat”, ha assegurat en unes declaracions fetes aquest dimecres.

El president de l’alt tribunal ha convidat a fer una reforma legal. “Crec que ara les parts tenen una magnífica oportunitat per aclarir definitivament qui ha de ser el subjecte passiu”, ha dit.

Casado promet suprimir l'impost si és president

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha anunciat aquest dimecres que si es converteix en president del govern espanyol farà una "revolució fiscal" que inclourà la supressió d'impostos com el d'Actes Jurídics Documentats (AJD). Així ho ha assegurat a Twitter, on ha defensat que el projecte del PP es basa en "defensar la llibertat individual, la seguretat jurídica i la propietat dels espanyols".