El govern espanyol descarta concedir la baixa als pares amb fills en quarantena

Continua el debat sobre la conciliació entre treball i cures quan un adult hagi de cuidar d'un menor en quarantena, tot i que les portes de les opcions que tindran els pares per poder adaptar-se a la situació es van tancat. Aquest dimarts ha estat la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, qui en roda de premsa posterior al consell de ministres ha descartat concedir baixes. Una opció que ja va rebaixar la ministra de Treball la setmana passada.

María Jesús Montero ha fet una crida a la calma i ha afirmat que actualment ja hi ha “mecanismes” per a aquestes situacions. Montero ha recordat que el ministeri va posar en marxa el programa Me cuida, que permet una flexibilitat de fins al 100% de la jornada laboral “i que permetrà compassar la jornada laboral a aquesta necessitat”, en referència al cas concret de la quarantena per haver estat en contacte amb un cas positiu de coronavirus. Fins ara, només els pares que han de cuidar un infant amb coronavirus poden demanar una baixa laboral retributiva, però no en el supòsit que l'infant només hagi de fer quarantena.

La ministra també ha apuntat que el govern espanyol vigilarà que aquestes situacions no repercuteixin especialment en les dones, que són les que majoritàriament s'acaben modificant o reduint la jornada laboral per cuidar una persona. Montero ha afegit que “en el cas de circumstàncies no previstes es buscaran els mecanismes que permetin preservar la salut dels menors i complir les recomanacions”, ha dit.

La caixa dels trons la va obrir la ministra d'Educació, Isabel Celaá, quan en una entrevista a RNE va assegurar que l'executiu estava "estudiant diverses possibilitats, com ara una baixa laboral o un permís retribuït", per als pares que s'hagin de quedar a casa en cas que un menor hagi de fer quarantena perquè ha estat contagiat de covid-19 o perquè algun company seu té el virus. Una solució que, al seu torn, fa setmanes que la Generalitat reclama al govern espanyol. L'anunci de Celaá, però, com va passar al començament de la declaració de l'estat d'alarma, aquell cop en paraules del ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha quedat rebaixat a l'opció d'adaptar o reduir la jornada.