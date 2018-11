El govern espanyol vol obligar els treballadors a fitxar en entrar i sortir de la feina

El govern espanyol s'ha proposat acabar amb les hores extres no remunerades. Per aconseguir-ho vol obligar tots els treballadors a fitxar cada dia, en entrar i en sortir de la feina. Les empreses hauran de guardar les dades durant quatre anys i posar-les a disposició d'Inspecció de Treball i Seguretat Social. Si no les faciliten, seran sancionades.

De moment tot plegat és només una proposta de modificació de l'Estatut dels Treballadors que ha fet arribat el ministeri als sindicats, i que ha avançat TVE. Els registres d'entrada i sortida s'hauran d'enviar –com a mínim cada mes– als treballadors i als seus representants sindicals. D'aquesta manera, tots coneixeran quantes hores s'han treballat de més, s'hagin remunerat o no.

No s'aplicarà a totes les professions

L'esborrany del ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ja preveu que s'hi podran fer excepcions "en aquells sectors, feines i categories professionals que per les seves peculiaritats així ho requereixin". Quines són? Encara no s'ha concretat, però la tria es consultarà amb els sindicats i les empreses més representatives.

Amb aquesta reforma, el govern espanyol vol posar fre a la precarització que comporta treballar més hores de les firmades, cosa que segons argumenten "dificulta la conciliació familiar" i "afecta les cotitzacions de la Seguretat Social".