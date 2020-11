EN DIRECTE | El govern espanyol aprova una ajuda per a aturats que han esgotat la prestació

El consell de ministres d'aquest dimarts ha aprovat un subsidi per a persones que s'han quedat sense feina i han esgotat qualsevol altra prestació durant la pandèmia. Així ho ha anunciat la ministra d’Hisenda i portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, aquest dimarts en roda de premsa posterior al consell de ministres. En concret, es tracta d'una prestació per donar cobertura a aquelles persones que entre el 14 de març i el 30 de juny rebien una prestació però ara s'han quedat sense i tampoc tenen accés a altres prestacions ni a la possibilitat de buscar feina o incorporar-se al mercat laboral, fruit de les restriccions imposades per afrontar la pandèmia durant l'estat d'alarma. La quantitat total serà el 80% de l'Iprem, és a dir, 430 € durant tres mesos.

Aquesta mesura, que neix de la mà del ministeri de Treball, acumulava ja un important retard des que el departament que dirigeix la ministra de Treball, Yolanda Díaz, la va començar a negociar amb els sindicats majoritaris a l'estiu. Segons el govern espanyol, aquesta ajuda hauria d’arribar a gairebé mig milió de persones que han perdut la seva feina en aquest context i fruit del covid-19. De fet, els mateixos sindicats majoritaris, CCOO i UGT, ja van apuntar en el seu moment que si la mesura no tirava endavant abans era fruit del bloqueig que presentava el ministeri d’Hisenda.

Finalment, aquesta prestació ha vist la llum verda aquest dimarts i ha de servir per alleugerir la situació de totes aquelles persones que en plena pandèmia han vist com els seus ingressos i també les prestacions es reduïen en zero. Aquesta prestació extraordinària per a persones desocupades es recollirà en un reial decret que aquest dimarts ha aprovat el consell de ministres i que també inclou noves prestacions per al sector de la cultura, aixi com per als treballadors taurins.

A més a més, el consell de ministres també ha informat del repartiment de 26,4 milions d'euros recaptats a través del 0,7% de l'Impost de Societats, la coneguda popularment com a casella solidaria de les empreses, que arribaran a gairebé 300 entitats del Tercer Sector d'acció social, segons ha explicat la portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero.

Air Europa, rescatada

El consell de ministres també ha donat llum verda al rescat de 475 milions d'euros de l'aerolínia Air Europa. És la primera gran empresa rescatada per la Societat Estatal de Participacions Industrials (Sepi) a través del fons de 10.000 milions d'euros de per salvar grans empreses considerades estratègiques afectades per la pandèmia que gestiona aquesta empresa estatal. L’aerolínia, propietat de la família Hidalgo, tindrà sis anys per tornar els préstecs. L'empresa va perdre un 95% d'activitat entre el gener i el juny.