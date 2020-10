L'Estat mobilitzarà 72.000 milions del fons europeu abans del 2023

El govern espanyol ha anunciat la mobilització de més de la meitat del fons europeu antipandèmia, fins a 72.000 milions d'euros d'un total de 140.000 milions que espera rebre els pròxims sis anys, entre el 2021 i el 2023, a través del pla de reconstrucció de l'economia. Així ho ha avançat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dimecres durant la presentació pública del pla. D'aquesta primera partida, més de la meitat del fons, el govern preveu avançar 27.000 milions l'any que ve a través dels pressupostos generals de l'estat. "El món ha canviat i hem d'accelerar la modernització del país si volem guanya el futur", ha defensat Sánchez durant la presentació.

En un acte a La Moncloa protagonitzat per la connexió telemàtica, el president espanyol ha detallat els eixos del programa de recuperació, que giraran entorn de la transformació ecològica i digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. D'aquestes quatre potes, la de la transformació ecològica rebrà un 37% dels 72.000 milions d'euros, mentre que l'eix de la transició digital un 33%. La resta de diners es repartiran entre els programes destinats a la igualtat de gènere i a la cohesió social i territorial. Amb tot, l'executiu té previst que aquesta primera injecció de capital permeti generar 800.000 llocs de treball fins al 2023. "El pla de recuperació es basa en un principi innovador, ha defensat Sánchez.

Deu polítiques motores

Durant la presentació, Sánchez ha desgranat alguns dels objectius i mesures dels quatre eixos principals per als pròxims 3 anys. Pel que fa a la transició verda i energètica, el govern té previst desplegar fins a 250.000 cotxes elèctrics i arribar als 100.000 punts de recàrrega a tot l'Estat. "Volem que sigui una transformació a gran escala", ha defensat Sánchez, que també ha avançat la rehabilitació de fins a 500.000 habitatges per fer-los més sostenibles.

"La situació del covid-19 ha impulsat el desplegament de la digitalització", ha apuntat Sánchez. En aquest sentit, algunes de les mesures avançades pel govern en matèria digital inclouen garantir la cobertura 5G al 75% del territori l'any 2023, així com la formació digital de 150.000 treballadors públics. En relació amb els programes d'igualtat de gènere i cohesió social i territorial, Sánchez ha anunciat la creació de 65.000 places d'educació infantil, així com 1.4000 unitats noves d'atenció a l'alumnat més vulnerable.

Amb tot, Sánchez ha enumerat 10 prioritats o "polítiques motores" que recull el pla de recuperació i el repartiment concret dels 72.000 milions d'euros que absorbiran algunes d'elles. Les polítiques que rebran més recursos seran aquelles dirigides a la protecció de l'ecosistema (12%), a la modernització de la industria i el turisme (17%), a l'educació i la formació contínua (18%), així com un pacte per la ciència que buscarà impulsar la recerca i la innovació (17%). La resta de prioritats seran l'agenda rural i la lluita contra la despoblació, la transició energètica, la modernització de les administracions públiques, el desenvolupament de l'esport i la cultura, un millor desplegament dels serveis d'atenció a les persones grans i a millora de l'eficiència de la despesa pública.

Sota la lupa europea

El pla de reconstrucció està pensat i dissenyat tenint en compte els fons europeu antipandèmia, que deixaran a Espanya 140.000 milions d'euros en sis anys, (72.700 en transferències i 66.300 en préstecs). És per aquest motiu que el projecte que ha presentat aquest dimecres el govern espanyol s'haurà de negociar amb Brussel·les a partir del 15 d'octubre. En un context europeu en què la despesa i el dèficit i, per tant, l'austeritat han quedat en pausa, Europa no posarà tant la lupa sobre les xifres macroeconòmiques del govern – que recullen una caiguda del PIB de l'11,2% aquest 2020 - sinó que els ulls estaran justament fixats en el destí d'aquests fons europeus que s'espera que arribin a partir de l'any que ve.