El govern espanyol afirma que retirarà el decret que permet el canvi de la seu social de les empreses

El govern central suprimirà el decret llei que ha permès que milers d'empreses treguin la seva seu social de Catalunya de manera exprés i sense sotmetre-ho al vot de les juntes d'accionistes. Ho ha anunciat aquest matí la ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, entrevistada a RAC1.

La ministra ha assegurat que el decret és "simbòlic" perquè les empreses "no han marxat perquè algú els digués que marxessin". Segons la seva versió, ho van fer "per la inseguretat i la inestabilitat" del marc polític des de l'octubre del 2017, amb la celebració del referèndum i la fallida declaració d'independència unilateral. Malgrat això, Calvo ha afirmat que el nou govern socialista de Pedro Sánchez "ha vingut per ajudar Catalunya i l'augment de l'economia".

Calvo ha defensat que volen llançar un "missatge" a les empreses perquè confiïn a tornar a Catalunya perquè hi ha "diàleg i una relació lleial i estable" amb la Generalitat, i això ha de donar "crèdit i tranquil·litat" perquè es tracta d'un "espai segur". "El govern d'Espanya té clar que cal treballar per un marc d'estabilitat i seguretat", ha manifestat a RAC1. Calvo també ha criticat l'anterior govern de Mariano Rajoy per haver impulsat un decret que va suposar una "destrossa important" per a l'economia catalana.

El decret llei a què es refereix la ministra va ser aprovat el 6 d'octubre del 2017 al consell de ministres amb caràcter d'urgència. Segons va avançar l'ARA, responia a una petició de CaixaBank, arraconat per una enorme fuga de capitals (que va arribar a ser de prop de 25.000 milions, segons fons financeres) que podia propiciar una fallida.

L'entitat, seguint els seus estatuts, només podia canviar la seu convocant primer una junta d'accionistes, però no tenia temps de fer-ho. Diferents veus coincideixen que el mateix decret que va servir a CaixaBank per garantir la seva supervivència en plena crisi va servir després perquè moltes empreses canviessin la seu per seguidisme.