El govern espanyol es resigna a la quarantena del Regne Unit

El govern espanyol ha tirat la tovallola. Els esforços diplomàtics que ha protagonitzat en els últims dies per revertir la decisió del Regne Unit d’imposar la quarantena als viatgers procedents d’Espanya (una decisió que a la pràctica elimina el turisme britànic en territori espanyol) han sigut inútils i no hi ha gaire més a fer. Així es desprèn de les declaracions fetes aquest dijous per la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, que va assegurar que el govern britànic ha donat un termini de deu dies per a la revisió d’aquesta mesura.

Maroto va assegurar també que el govern de Pedro Sánchez ha presentat propostes del que considera que són corredors turístics segurs amb l’objectiu “d’aixecar abans” l’esmentada quarantena. Segons va dir la ministra a Onda Cero, la mesura del govern britànic (a la qual va seguir una recomanació explícita de no viatjar a Espanya) és “temporal”.

Maroto va insistir que l’executiu espanyol vol que el Regne Unit “avanci aquesta decisió” argumentant que les dades epidemiològiques de zones vacacionals on els britànics solen viatjar tenen “baix risc” o fins i tot tenen una situació “millor” que el mateix Regne Unit, com és el cas de les illes Canàries, les illes Balears, el País Valencià o Andalusia.

Maroto va aprofitar per criticar el criteri britànic per imposar la quarantena als viatgers espanyols basant-se en la incidència del covid-19 al conjunt d’Espanya i no en funció de les zones o segons la incidència al sistema de salut, que “actualment no té pressió”. Segons va indicar, només tres comunitats (Aragó, la Comunitat de Madrid i Catalunya) concentren el 40% dels casos.

Patacada històrica

El baròmetre de l’Organització Mundial del Turisme mostra que arran del confinament, el turisme s’ha ensorrat a escala mundial. L’organisme afirma que hi ha hagut un descens interanual de viatges del 56% entre el gener i el maig respecte a l’any anterior. Això equival a 300 milions de turistes menys i 320.000 milions de dòlars (272.400 milions d’euros) perduts en ingressos. La dada suposa que s’ha deixat d’ingressar una quantitat tres vegades superior a la que es va registrar el 2009 arran de l’inici de la Gran Recessió.