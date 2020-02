Les grans empreses busquen plans B per esquivar el Covid-19

El coronavirus s’ha convertit en la principal preocupació del sector econòmic. La por al Covid-19 s’estén a la mateixa velocitat amb què el virus s’escampa per tots els continents. Les borses de tot el món han escenificat la situació els últims dies. Sense anar més lluny l’Íbex-35 ha tancat la seva pitjor setmana des del maig del 2010, acumulant pèrdues de gairebé un 12%. Tenint en compte que ara per ara és impossible predir quan s’acabarà l’extensió i la incidència del coronavirus, les grans empreses instal·lades a Catalunya ja han elaborat plans de prevenció. Quines mesures estan prenent? L’ARA ha parlat amb una vintena de companyies.

Entitats bancàries

El Bank of East Asia hongkonguès és el més perjudicat

CaixaBank i el Banc Sabadell, les dues principals entitats financeres de Catalunya, patiran un impacte indirecte per aquesta epidèmia global. Els bancs són molt sensibles a les caigudes del creixement econòmic i si els pitjors auguris de desacceleració es confirmen podrien afectar els seus números. En primer lloc pels impagats (empreses i famílies podrien no poder pagar els seus deutes) i, després, perquè menys gent decidirà invertir.

L’univers de l’entitat de La Caixa sí que rebrà un impacte directe amb el Bank of East Asia, del qual Criteria, el braç inversor de la fundació, té un 17% de l’accionariat. I per una qüestió de lògica econòmica, el banc, el tercer de Hong Kong, hauria de patir en el seu negoci per la seva proximitat a les zones més afectades pel virus. Pel que fa a la plantilla, a més de seguir les recomanacions de les autoritats de salut, des de principis de febrer els empleats del Sud-est Asiàtic treballen des de casa. Pel que fa a Itàlia, el país europeu més castigat, no hi ha una recomanació explícita de no volar-hi però sí que es recomana treballar-hi en remot. També teletreballen des de fa setmanes els empleats del Sabadell a la Xina, on té dues oficines.

Sector de la moda

Mango i Desigual estudien traslladar part de la producció

Les dues grans cadenes de moda catalanes, Mango i Desigual, han pres mesures similars. Estan monitoritzant les seves produccions i, en cas de desproveïment, tenen sobre la taula dues solucions: portar els seus productes amb transport aeri en lloc del marítim, cosa que també n’augmentaria el cost, i traslladar part de la producció a països que no siguin focus del virus. En el cas de Desigual podrien ser el Marroc, Turquia o Espanya, mentre que Mango optaria per fàbriques de països més pròxims a la Xina. Actualment la companyia d’Isak Andic produeix en 327 fàbriques xineses i té 26 botigues en aquest país, que estan obrint amb normalitat.

Alimentació

Nestlé i Damm cancel·len viatges i a Bon Preu puja la compra online

A Nestlé s’ha recomanat als treballadors no fer viatges professionals internacionals fins al 15 de març. Per minimitzar riscos també s’ha reduït el nombre de reunions presencials. La mateixa mesura que s’ha pres des del grup de distribució alimentària GM Food Ibérica.

La companyia de cervesa Damm ha augmentat en moments puntuals la producció i ha cancel·lat els viatges dels seus treballadors a les zones de més risc, sobretot a Itàlia i la Xina. Pel que fa a l’oficina que tenen en aquest últim país, on hi ha una trentena d’empleats, funciona amb relativa normalitat tot i que hi ha algun treballador en quarantena.

Als prestatges dels supermercats, cadenes de distribució com Bon Preu s’han trobat amb un augment de la demanda en determinats productes, com l’alcohol pur. “Hem previst l’aprovisionament per no tenir ruptures d’estoc”, explica un portaveu. També han augmentat les compres per entregar a domicili. La companyia osonenca recorda que al seu sector les mesures d’higiene ja estan “superestipulades” i que continuen seguint els procediments habituals “sense més complicacions”.

Indústria automobilística

Nissan busca proveïdors europeus per si fallen els asiàtics

Les dues grans fàbriques d’automoció que hi ha a Catalunya, Seat i Nissan, no tenen problemes de producció en cap de les seves plantes de moment. Les dues companyies monitoritzen la situació per avaluar possibles afectacions futures. Una de les opcions que està analitzant la multinacional nipona és buscar proveïdors espanyols o europeus per si en un futur fallen els asiàtics.

Sector farmacèutic

Esteve fa revisions als treballadors que han viatjat

La principal farmacèutica catalana, l’empresa de productes derivats de la sang Grifols, havia convertit la Xina en la seva principal aposta inversora, per darrere dels Estats Units. Malgrat això, no hi ha una previsió de quin impacte pot tenir el coronavirus en el seu negoci. Pel que fa a les mesures de prevenció de la companyia, un portaveu explica que s’han limitat els viatges internacionals “excepte en els casos en què són indispensables”.

Esteve ha detallat que bàsicament ha fet recomanacions de salut als treballadors i que ha prohibit viatjar a les zones més afectades, com la Xina, Corea del Sud, el Japó, l’Iran, Singapur i Itàlia. “I també recomanem que no es vagi a altres països asiàtics si no és absolutament imprescindible”, explica una portaveu. A més, la farmacèutica de la família Esteve ha fet revisions de salut als treballadors que han estat en aquests països. L’empresa té un centre a Zhejiang, a la Xina, però treballa amb normalitat perquè està molt lluny de Wuhan, on va començar l’epidèmia. Pel que fa a Novartis, asseguren que de moment tenen prou estoc per cobrir les seves necessitats de producció i distribució i, igual que Esteve i Grifols, ha restringit viatges als països afectats a més de fer teletreballar a part de la plantilla, una mesura que també ha impulsat Uriach.

Àmbit tecnològic

Glovo paralitza les comandes al nord d’Itàlia

El coronavirus tampoc ha deixat escapar Glovo. L’aplicació de repartiment ha aturat les comandes a les ciutats del nord d’Itàlia afectades pel brot. A més, els treballadors de la seva oficina central per a aquest mercat, justament situada a Milà, una de les ciutats més afectades, estan teletreballant. L’aplicació assegura que està compartint les mesures de prevenció i higiene de l’OMS amb els seus repartidors i amb els restaurants que operen dins la plataforma. “Ho tenim tot preparat per al que pugui passar a Espanya, i als empleats de Barcelona els recomanem que no viatgin o que viatgin com menys millor”, apunten des de Glovo.

Energia

Naturgy crea un comitè per validar els viatges imprescindibles

Naturgy, la companyia que presideix Francisco Reynés, ha suspès temporalment tots els viatges internacionals i ha creat un comitè de viatges per valorar quins desplaçaments són imprescindibles.