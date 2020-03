El 87% de les grans empreses incompleixen la Llei d’Igualtat

En ple segle XXI, els homes continuen dominant el món empresarial. Ni l’existència d’una Llei d’Igualtat que estableix que les grans empreses han de tenir almenys un 40% de dones als consells d’administració ha servit per aconseguir la paritat en la direcció de les companyies. Les xifres són poc encoratjadores: el 87% de les grans empreses no compleixen la Llei d’Igualtat, segons un estudi d’Informa D&B.

La norma estipula que les societats haurien d’arribar a un equilibri entre homes i dones -per equilibri s’entén entre el 40% i el 60% de persones de cada sexe- als seus consells d’administració. Les empreses que compleixen amb prou feines són el 12,8%. La llei del 2007 també obliga les companyies de més de 250 treballadors a elaborar plans d’igualtat que afavoreixin l’accés de les dones als càrrecs directius. Però l’obligació serveix de poc. La taxa de conselleres a les empreses de més de 250 treballadors només és del 13%. A les companyies amb menys empleats, la taxa s’eleva al 19%, lluny encara de la paritat.

“La llei gairebé no ha tingut impacte, sobretot pel seu caràcter voluntari”, apunta l’autora de l’informe, Nathalie Gianese. Informa D&B elabora anualment el mateix estudi des del 2008, i Gianese constata que algunes xifres “amb prou feines” han canviat els últims 12 anys. “Els resultats posen en evidència la poca eficàcia de la llei. El problema és que no hi ha sancions en cas d’incompliment”, insisteix.

Empreses cotitzades

La llei es va actualitzar el 2019 i amplia l’obligació de fer plans d’igualtat a les empreses amb més de 50 treballadors, però en realitat són les companyies més grans les que menys dones directives tenen. Per posar un exemple, les sis empreses catalanes de l’Íbex-35 -Naturgy, CaixaBank, Cellnex, Grifols, Banc Sabadell i Colonial- estan dirigides per homes. No hi ha cap dona presidenta, vicepresidenta o consellera delegada. On hi ha dones és als consells d’administració, però només CaixaBank i Cellnex s’apropen a la quota del 40%.

En qualsevol cas, l’estudi demostra que el percentatge de dones als consells d’administració de les empreses espanyoles de l’Íbex-35 ha augmentat considerablement els últims anys, i ha passat del 3,3% el 2005 al 23,1% el 2018. “No s’ha de veure la foto fixa, s’ha de veure l’evolució. Crec que estem avançant molt ràpid en igualtat”, assegura la directora general de CEOE Campus, María Teresa Gómez Condado. Algunes xifres, però, desmunten l’optimisme de la patronal: un 63,3% de les empreses grans i mitjanes no compten encara amb cap dona al seu comitè de direcció.

A Catalunya les dones dirigint grans empreses també són una minoria. Inka Guixà (Barcelona, 1981) és la directora general de La Farga, una companyia familiar dedicada a la metal·lúrgica que fabrica i comercialitza coure i que factura al voltant de 1.000 milions d’euros anuals. Guixà creu que no hi ha prou dones al capdavant de les empreses per diversos factors però principalment perquè falten mesures de conciliació familiar i perquè socialment són les dones les que renuncien a la carrera professional quan són mares. “Quan una parella té fills, qui normalment abaixa el pistó és la dona”, lamenta. “Si volem que tant els homes com les dones puguem tenir èxit en la vida professional i personal, hem de canviar coses profundes en la nostra societat”, afegeix Guixà, que a més d’empresària és mare de tres fills.