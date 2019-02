L'inversor rus Fridman llança una opa per quedar-se el 100% de Dia

L1 Retail, divisió de comerç minorista de LetterOne, societat controlada per l'inversor rus Mikhaïl Fridman i propietària del 29% de la cadena de supermercats Dia, ha llançat una oferta pública d'adquisició (opa) voluntària sobre la totalitat de les accions del grup d'alimentació que no posseeix a un preu de 0,67 euros per títol.

L'opa es dirigeix al 70,9% de la companyia, equivalent a un total de 441.937.819 accions, de manera que LetterOne desemborsaria en cas d'una acceptació total dels accionistes 296,1 milions d'euros. El preu de l'oferta de 0,67 euros suposa una prima del 56,1% respecte al tancament a la borsa ahir dilluns dels títols de Dia, segons ha informat la firma d'inversió a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Dia va viure al mes d'octubre un autèntic daltabaix a la borsa després dels dubtes dels inversors sobre el seu model de negoci. Aquest dimarts, després de l'anunci de l'opa, les accions de Dia es revaloritzaven un 57,79% poc abans de les deu del matí i cotitzaven a 0,6774 euros el títol.

Aquesta oferta forma part d'un pla de rescat de Dia dissenyat per L1 Retail que consta de dues parts més. La primera és el compromís de donar suport a una ampliació de capital de 500 milions d'euros per dotar l'empresa d'una estructura de capital viable a llarg termini, fet que està condicionat al resultat positiu, la posterior liquidació de l'opa voluntària i que Dia arribi a un acord satisfactori amb la seva banca creditora.

L'altra part és un pla de rescat integral per garantir el futur de Dia basat en sis pilars, liderat i supervisat per L1 Retail i que resulti en la reconversió integral de la companyia en els pròxims cinc anys.