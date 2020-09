L'habitatge es va encarir un 2,3% a Catalunya el segon trimestre malgrat el confinament

El preu de l'habitatge a Catalunya es va encarir un 2,3% el segon trimestre d'aquest any respecte al mateix trimestre de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). És la pujada més moderada de preus des del primer trimestre del 2015, quan van pujar un 1,8. Respecte al primer trimestre d'aquest any també van pujar els preus, un 0,5%.

Així, tot i que el segon trimestre de l'any coincideix amb una bona part del confinament i l'estat d'alarma, hi ha hagut operacions de compravenda i els preus dels pisos van continuar pujant, malgrat que d'una forma més moderada que els últims anys.

Segons l'INE, l'índex del preu de l'habitatge a Catalunya se situa en 136,7 punts, el segon més alt de tot l'Estat, només superat per Madrid, amb 143,1 punts. Tot i això, a la comunitat madrilenya el segon trimestre els preus van baixar respecte al primer un 0,6%, i l'augment interanual (respecte al segon trimestre de l'any passat) es més moderat que a Catalunya, de l'1,7%.

Durant el segon trimestre a Catalunya el comportament de l'habitatge nou va ser l'oposat al de l'habitatge de segona mà. L'habitatge nou es va abaratir un 1,8% respecte al primer trimestre, malgrat que continua pujant un 7,2% respecte a un any enrere.

En canvi, l'habitatge usat va continuar encarint-se, un 0,8% respecte al primer trimestre, però la pujada respecte al segon trimestre de l'any passat va ser més moderada (1,8%) que en el cas de l'habitatge nou.

Preus a Espanya

En el conjunt de l'Estat, l'índex de preu de l'habitatge se situa 10 punts per sota de Catalunya, en 126,8 punts, amb una pujada del 0,1% respecte al primer trimestre i del 2,1% respecte al segon trimestre de l'any passat.

L'habitatge nou va abaratir-se un 2,2% a Espanya el segon trimestre respecte al primer, mentre que l'habitatge de segona mà va pujar un 0,5%. Respecte al segon trimestre de l'any passat, el pisos nous es van encarir un 4,2%, mentre que els usats van ser un 1,8% més cars.