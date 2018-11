Els desnonaments només es podran executar per impagaments d'almenys 12 mesos de la hipoteca

El Congrés ha tancat aquest dimarts un acord per endurir les condicions que permeten als bancs executar una hipoteca, el pas previ al desnonament. Quan s'aprovi la nova llei hipotecària que s'està tramitant a les Corts, només es podrà executar una hipoteca si el client no ha pagat la quota durant 12 mesos si és durant la primera meitat del crèdit. Si ja s'ha abonat el 50% de la hipoteca, l'impagament haurà de ser de 15 mesos.

Segons el que han pactat el PDECat, el PP, el PSOE, Cs i el PNB, un altre dels requisits per procedir a una execució hipotecària serà que l'impagament suposi almenys el 3% del crèdit si s'ha pagat menys de la meitat de la hipoteca o el 7% si ja se n'ha abonat més de la meitat. Podem hi ha votat en contra perquè defensava que el llindar fos del 10%.

Actualment es pot executar un crèdit hipotecari si el client no paga la quota durant tres mesos consecutius. El projecte de llei que al seu dia va posar sobre de la taula el govern del PP i que no es va arribar a aprovar preveia elevar fins a nou mesos el mínim de quotes impagades per procedir a un embargament i un llindar del 2%.

Aprovació abans del 2019

Els partits negocien des de fa anys la nova llei hipotecària, que, si es compleixen els terminis, abans de finals d'any haurà de votar el Congrés. Després es tramitarà al Senat per la via d'urgència. La llei és la transposició d'una directiva europea que s'hauria d'haver adoptat fa dos anys.

Una altra de les novetats que incorpora la llei és el repartiment de les despeses hipotecàries: els bancs es faran càrrec de totes les despeses menys de la taxacació de la vivenda, segons l'acord que es va tancar el 13 de novembre.