Les hostesses del MWC que fan més d'1,75 metres cobren més que la resta

Es busquen hostesses d'una talla 36/38, faldilla curta, mitges primes, maquillatge obligatori i sabates de taló de 5 centímetres. Sou: per a les hostesses més altes d'1,75 metres, 7,2 euros bruts l'hora; per a les més baixes d'aquesta alçada, 6,2 euros bruts l'hora. Jornada laboral: 12 hores consecutives amb 20 minuts de pausa per dinar.

Aquests són alguns dels requisits que es demanen per a les hostesses (tot i que en alguns anuncis hi diu "hostes") per treballar al Mobile World Congress, que s'inaugura aquest dilluns. El sindicat UGT ha elaborat l'informe 'Precarious Work Congress', que recull quins són els principals llocs de treball que genera el congrés. "Són precaris, discriminatoris i sexistes", denuncia el sindicat.

Els llocs de treball més demanats, a part dels d'hostessa, són de cambrers i personal de manteniment. Entre els requisits que es demanen als primers hi ha disposar d'un uniforme propi, idiomes, experiència prèvia en la restauració en hotels de 4 o 5 estrelles, tolerància a l'estrès i estar acostumant a grans volums de feina. El sou que se'ls ofereix és de 9,77 euros bruts l'hora.

Pel que fa al personal de manteniment no se'ls demanen requisits específics, ni alçada, ni talla concreta. Les condicions són treballar 12 hores al dia per entre 9 i 10 euros bruts l'hora.

Es denunciarà a Inspecció de Treball

El sindicat insisteix que els llocs de treball que s'ofereixen cada any pel Mobile són "precaris i amb salaris de misèria". Davant d'aquesta situació, el sindicat ha anunciat que denunciarà els casos davant la inspecció de Treball i, entre altres aspectes, reclama la derogació de les reformes laborals que han donat lloc al treball precari i sense drets.