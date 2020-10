El passeig de Gràcia també pateix

“Estem patint, però menys que altres zones de la ciutat”. Així s’expressa Lluís Sans, propietari de l’empresa de moda Santa Eulalia i president de l’Associació del Passeig de Gràcia, entitat que agrupa les botigues d’aquest eix comercial del centre de Barcelona.

Els últims mesos, cinc cadenes han clausurat o clausuraran els seus establiments al passeig de Gràcia, entre els quals hi ha marques com Desigual, Lacoste, Lotusse, Camper i Oysho. A més, Nespresso, que tenia un local on hi havia l’antic Boulevard Rosa, es trasllada a la veïna rambla de Catalunya, el carrer paral·lel però més encarat a un públic barceloní i amb més marques locals.

De fet, fa alguns anys algunes cadenes, com ara l’òptica catalana Cottet, ja van marxar de les zones més turístiques del centre -en aquell cas del Portal de l’Àngel- per obrir noves botigues a la rambla de Catalunya. Els tancaments també s’estan notant en els carrers travessers -els que van en sentit Llobregat-Besòs-, on es veuen més comerços amb la persiana abaixada.

“Al passeig de Gràcia sempre hi ha hagut moviment, i potser sí que ara hi ha més tancaments”, matisa el president dels botiguers de l’eix comercial, tot i que no creu que sigui un augment gaire gran. “És un carrer amb el metre quadrat molt car i que sempre té una certa rotació, perquè hi ha empreses que ho proven i després no els surten els números”, afegeix. Per tant, el tancament de comerços és, diu, relatiu, ja que les obertures previstes s’han fet realitat o s’hi faran en un futur proper. Marques de moda i sabateria com Moncler, Balenciaga o Golden Goose hi han obert recentment, igual que la rellotgeria Audemars Piguet.

Mig any de dificultats

Amb l’esclat de la pandèmia de covid-19, el comerç es va trobar a l’epicentre de les restriccions, amb un patiment especial durant els mesos més durs de confinament, al març i l’abril, quan va haver de tancar. Quan les botigues van tornar a obrir, va ser amb moltes restriccions d’aforament i havent de fer inversions importants en mesures de seguretat addicionals, com ara mampares o gel desinfectant.

En el cas dels comerços del centre de la capital catalana hi ha un problema afegit: les restriccions a la mobilitat van ensorrar el turisme. Precisament el passeig de Gràcia, pel fet de ser el gran eix comercial de la ciutat per prestigi i ubicació -travessa de dalt a baix l’Eixample just per la part central- es nodreix de tots els tipus possibles de clients que hi ha a la ciutat: visitants de prop de Barcelona, turistes estrangers i els mateixos barcelonins.

“Vivim dels visitants estrangers, però també dels de fora de la ciutat”, comenta Sans sobre l’origen dels compradors. En aquest sentit, destaca que el passeig de Gràcia, com altres àrees comercials barcelonines, rep clients que es desplacen a comprar puntualment a Barcelona des d’altres punts de Catalunya, però també des de regions pròximes, com ara l’Aragó, les Balears o el sud de França. “Barcelona és una capital, i molta gent la té com a referència” més enllà de Catalunya, afegeix Sans sobre els tipus de visitants que té la simbòlica via.

Les visites de catalans i espanyols es van congelar amb la declaració de l’estat d’alarma, però amb el desconfinament de l’estiu van revifar una mica, tot i quedar encara per sota dels nivells d’abans de la pandèmia. En canvi, en el cas dels turistes estrangers, l’ensorrament ha sigut molt més important i continuat, tant els comunitaris com, sobretot, els de fora de la Unió Europea -asiàtics, americans i russos.

El simple fet de tenir atraccions turístiques com la Pedrera o la Mansana de la Discòrdia fan que el passeig de Gràcia sigui un lloc de pas obligat tant per al turista de menys poder adquisitiu com per al que busca les grans marques que es concentren en aquest carrer.

Impacte al centre

Aquesta davallada del turisme ha afectat molt més altres eixos comercials del centre de Barcelona. La Rambla, el Portal de l’Àngel i el Barri Gòtic buits durant l’estiu han sigut estampes paradigmàtiques de la pandèmia, i comerciants i restauradors estan patint més que mai per sobreviure. També el Born, un barri amb molt de petit comerç enfocat quasi exclusivament als turistes, està tenint molts més tancaments.

Les imatges quasi de desolació de la Rambla no es veuen al passeig de Gràcia, la qual cosa no vol dir, com indica Sans, que l’emblemàtica via no hagi notat amb força l’actual recessió.