El Suprem ajorna fins demà la decisió sobre qui ha de pagar els impostos hipotecaris

Després de vuit hores de deliberacions, un Tribunal Suprem dividit ha sigut incapaç aquest dilluns d’arribar a un acord sobre qui ha de pagar els impostos hipotecaris. Els 28 magistrats de la sala contenciosa administrativa no han pogut pactar una posició comuna per confirmar o fer marxa enrere en la sentència del 18 d’octubre, en què l’alt tribunal determinava que eren les entitats bancàries i no els clients les qui s'havien de fer càrrec de les taxes lligades a les hipoteques. Segons fonts del Suprem, els jutges es tornaran a reunir aquest dimarts a les deu del matí.

En una sessió tensa i llarga, alguns dels jutges han arribat a defensar clarament anul·lar la nova jurisprudència i tornar a canviar de criteri perquè siguin els clients que contractin un préstec hipotecari els responsables de pagar-ne els impostos. És una possibilitat que tornarà a estar sobre la taula aquest dimarts i que, si es confirmés, suposaria una decisió inèdita i no exempta de polèmica. Seria un nou gir de 180 graus. O cosa que és el mateix, tornar al punt de partida. Significaria ignorar manifestament la sentència del dia 18 i tornar a la jurisprudència anterior.

Altres magistrats han defensat exactament el contrari. A l’inici de la reunió, una part dels jutges han demanat no entrar a debatre el fons de la qüestió. Defensaven que la secció segona de la sala ja va deixar clar a la sentència de fa tres setmanes que corresponia als bancs pagar els impostos i no era procedent reobrir el fons d’un veredicte ferm.

Volien debatre només si la sentència tenia efectes retroactius o no. Finalment s'ha imposat el criteri dels primers i s'ha resolt tornar a la casella d’inici i entrar a debatre el fons de la qüestió. S'espera que aquest dimarts ja es prengui una decisió.

Sentència en suspens

El president de la sala, Luis María Díez-Picazo, va notificar l’endemà que es fes pública la sentència que la deixava en suspens. Díez-Picazo va justificar la decisió per la "gran repercussió econòmica i social" del canvi de criteri i els bancs han pressionat posteriorment per evitar un canvi de criteri, però sobretot perquè si es ratifica la sentència no tingui efectes retroactius.

El que ha fet aquest dilluns el Suprem és debatre tres recursos pràcticament idèntics al que va derivar en la polèmica sentència, que és ferma i no es pot suprimir. Sí que pot, en canvi, revisar la jurisprudència que es derivava de la sentència.