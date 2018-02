La indústria càrnia nega el maltractament animal

La resposta del fabricant d’embotits El Pozo davant les acusacions de maltractament animal que denunciava diumenge l’últim programa de Salvados va ser clara: l’empresa té la “consciència tranquil·la”. La companyia murciana va emetre ahir un comunicat per espolsar-se la responsabilitat i va assegurar que els animals que mostraven les imatges del reportatge -amb malformacions i símptomes de malaltia- no entrarien mai a la seva cadena de producció. El Pozo va explicar que els porcs que apareixien a la granja estaven en una àrea de recuperació sanitària, on en cas que no es recuperin, després son sacrificats.

D’altra banda, la patronal del sector, Interporc, va reiterar que la indústria compleix la “legislació més exigent del món” en matèria de benestar animal. En aquest sentit, va criticar que es posés en dubte la feina de les més de 80.000 granges que s’hi dediquen a tot l’Estat. Així doncs, va assegurar que el programa mostrava “fets aïllats” i “fora de context”. Fins i tot, el govern de Múrcia va sortir a la defensa d’El Pozo -la primera empresa per facturació de la comunitat autònoma- i va afirmar que el sector porcí compleix “escrupolosament” amb la normativa europea. De fet, el govern murcià va considerar “injustificat” el tractament del programa. Tot i així, l’executiu regional va instar la productora i la Sexta a fer arribar les dades de la investigació a les autoritats pertinents per comprovar la situació.

Enfrontament a les xarxes

Davant les crítiques de la indústria càrnia al programa, fonts de la productora de Salvados -Producciones de Barrio- van recordar a Europa Press que El Pozo i Interporc van rebutjar participar en el reportatge. Des de la productora, sostenen que els hauria agradat incloure la seva versió i que el programa es va limitar a “ensenyar i explicar el que fan”. A les imatges hi apareixen porcs desnodrits i animals morts que conviuen amb els vius. De fet, el programa confirma que eren en diferents àrees de la granja i no només en determinades zones reservades a la recuperació dels animals, com assegura El Pozo.