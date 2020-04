Construcció i indústria: els treballadors d'activitats no essencials tornen a la feina

Tot i l'oposició de comunitats com Catalunya aquest dilluns milions d'espanyols que treballen en activitats no essencials i on avui no es festiu tornen a la feina després que dijous s'acabés el confinament total per fer front al coronavirus i, per tant, l'anomenat permís retribuït recuperable d'aquests empleats.

Els dos sectors amb més treballadors que reprenen l'activitat són la construcció, en què treballen 1,27 milions de persones, i la indústria, tot i que està molt afectada per la presentació d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

El retorn a la feina d'aquests empleats no només ha suposat un xoc entre el govern espanyol i el català sinó també entre patronals i sindicats. Mentre les primeres defensen la represa de l'activitat, en un comunicat conjunt els sindicats majoritaris a Espanya, UGT i CCOO, han advertit que només haurien de tornar a la feina els treballadors als quals es garanteixin unes condicions segures i saludables, tant en el transport que agafin per anar a la feina com en el mateix centre de treball.

Els dos sindicats han insistit que totes aquelles empreses que no puguin de garantir aquestes mesures “no han d'incorporar-se a la seva activitat”. Precisament el sector de la construcció és en el qual més complicat és complir-les, ja que algunes mesures passen entre altres aspectes per mantenir més d'un metre de distància entre treballadors.

"Només els treballadors d'activitats essencials i de no essencials poden sortir de casa per anar al seu lloc de feina"

Patronal i sindicats d'aquest àmbit han elaborat una guia a partir de les recomanacions del ministeri de Salut segons Europa Press que preveu, a part de portar el material de protecció, tenir termòmetre a disposició de la plantilla a les obres on estiguin treballant, no compartir eines i no fer grups en els descansos. "Si és possible, les empreses posaran un termòmetre a disposició dels treballadors a la farmaciola de primers auxilis perquè ells mateixos es puguin prendre la temperatura corporal", recomana la guia. Cal recordar que els treballadors d'aquest sector que no podran reprendre l'activitat, segons un BOE publicat diumenge, és els que estiguin fent obres a edificis existents "on hi hagi persones no relacionades amb l'activitat d'execució de l'obra".

Mascaretes per als treballadors

El president del govern espanyol va garantir ahir que se subministraran mascaretes higièniques a totes les persones que tornin a la feina.

A part d'aquests treballadors i els dels serveis essencials, que no han aturat en cap moment la seva activitat, la resta hauran de continuar confinats com a mínim fins al 26 d'abril, que és el dia en què es preveu que acabi la nova pròrroga de l'estat d'alarma.