La indústria espanyola, en retrocés per primera vegada des de 2013

L'activitat del sector manufacturer d'Espanya ha entrat per primera vegada des de novembre del 2013 en terreny recessiu. Segons l'Índex de Gerents de Compra (PMI), va baixar a 49,9 punts des dels 52,4 del mes de gener, com a conseqüència de la desacceleració generalitzada a nivell europeu davant el Brexit i les dificultats del sector de l'automòbil.

Una lectura de l'índex PMI inferior a 50 punts implica la reducció de l'activitat en el sector, mentre que un resultat superior a aquest llindar suposa un creixement.

Les noves comandes van registrar per primera vegada des del 2016 una disminució com a conseqüència del descens de les noves comandes per a exportacions. El deteriorament de les noves comandes de clients estrangers va ser el primer en gairebé sis anys, reflectint la caiguda de la demanda als països europeus i la caiguda de les vendes a la Xina.

Davant la reducció de les comandes, els treballs pendents es van reduir per segon mes en els darrers tres mesos, mentre que el nivell de dotació de personal es va mantenir pràcticament sense canvis, que va registrar el ritme d'increment més feble dels darrers cinc anys.

"La desacceleració en el sector està estretament relacionada amb un entorn de fabricació mundial cada vegada més desafiadora, especialment en altres països europeus", ha assenyalat Paul Smith, economista d'IHS Markit, a Europa Press, que ha apuntat que el Brexit i els persistents desafiaments en la indústria de l'automòbil estan tenint un impacte en la demanda. "Atès que és poc probable que els desafiaments esmentats es resolguin a curt termini, sembla que el creixement inevitablement es veurà limitat en els propers mesos", ha afegit.