El boom industrial de Catalunya dispara les exportacions fins a un nou rècord històric

La bona marxa de la indústria catalana va permetre que Catalunya establís durant el 2017 un nou rècord exportador. En concret, les vendes a l'exterior van augmentar un 8,7% durant el 2017, molt per sobre del 2% que havien crescut l'any anterior. L'any passat organitzacions d'empreses exportadores, com l'Amec, havien expressat la seva inquietud per l'alentiment de les vendes a l'estranger, però durant el 2017 han rebrotat amb força.

De fet, l'augment del 8,7% registrat l'any passat suposa l'increment exportador més alt des del 2011.

Aquesta vitalitat va permetre que Catalunya tanqués l'any amb una quota del 25,6% en les exportacions espanyoles; és a dir, de cada quatre euros que va exportar Espanya, un corresponia a Catalunya. La següent comunitat exportadora és Andalusia, amb una quota de menys de la meitat: 11,2%.

Com a conseqüència, Catalunya va ser la comunitat que més va aportar al creixement de les exportacions de l'Estat. En concret, del gairebé 8,9% que van augmentar les exportacions espanyoles, una quarta part (2,2 punts percentuals) es va deure a Catalunya.

Les últimes dades publicades ja indicaven que la indústria havia acabat l'any amb molta força, a un ritme pròxim al 5% que superava el creixement dels primers trimestres de l'any. Aquests registres no es van veure afectats pel xoc polític entre Catalunya i Espanya i van sorprendre els experts del sector. Una de les explicacions d'aquesta bona marxa era el creixent dinamisme de l'economia europea, primer client de les exportacions catalanes. Ara les dades ratifiquen que això s'ha traduït en un gran resultat per al sector exterior català.

540x306 Creixement de la indústria durant el 2017 Creixement de la indústria durant el 2017

Els sectors que més van tirar de les exportacions van ser els 'sospitosos habituals': productes químics (que van augmentar un 7% i van ser els responsables de gairebé el 26% de les exportacions catalanes durant l'any passat), béns d'equip (van créixer un 3,2% i van suposar el 19% del total), i automòbil (que després de pujar un 8% va suposar més del 15% de les vendes a l'exterior).

El dèficit comercial es modera

Aquestes dades, però, no oculten un problema estructural del sector exterior: el dèficit comercial. És a dir, Catalunya sistemàticament importa més productes dels que exporta. La bona notícia és que el dèficit es va reduir l'any passat, tot i que molt moderadament, ja que les importacions van créixer a un ritme inferior: les exportacions van créixer un 8,7% i les importacions un 8,3%.