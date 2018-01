La ineficiència judicial treu 300 M a l’economia, segons la Cambra

La ineficiència que pateixen els jutjats comporta que en quatre de cada cinc casos no es recuperi l’import econòmic de les sentències executades. Aquesta pèrdua suposa una reducció d’entre 74 i 303 milions d’euros per a l’economia espanyola, segons els càlculs de la Cambra de Comerç de Barcelona. El president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ignacio López Chocarro, va assenyalar ahir que aquest fet “beneficia l’incomplidor sistemàtic en lloc d’afavorir qui ha vist reconegut el seu dret en sentència ferma”.

La Cambra de Comerç calcula que el 2013 hi havia 6.580 milions d’euros de sentències pendents d’executar. La major part, un 76%, corresponien a execucions hipotecàries. Però el 2016 només s’havia recuperat el 21,8%. De les execucions iniciades, s’ha recuperat el 24% de les quantitats perdudes, però els terminis són molt llargs: 1 any i 9 mesos.

L’estudi evidencia “la urgència” amb què cal revisar la justícia, va afirmar ahir el president de la corporació empresarial, Miquel Valls. I també que aquesta disfunció en el sistema té conseqüències sobre el nivell d’inversió, la mida més petita de les empreses i menys progrés tecnològic, perquè el context d’inseguretat jurídica afecta sobre les decisions dels grups empresarials.

Tres anys per recuperar el ritme

La Cambra de Comerç, utilitzant l’estadística del Consell General del Poder Judicial, assegura que el nombre de resolucions resoltes a Catalunya ha millorat considerablement, del 61% el 2010 al 121% el 2015. En el cas dels mercantils, la taxa de resolució se situa en el 87,7%. L’acumulació d’execucions empresarials no resoltes fa que, en el cas que no hi hagués noves resolucions judicials, encara caldrien tres anys d’activitat judicial per posar-se al dia. Aquesta situació, descripció per al conjunt d’Espanya, és pitjor a Catalunya, on l’embús és encara més gran.

López Chocarro va demanar que, com passa en altres països europeus, es creï la figura de l’agent d’execució de sentència, tot i que la solució al problema no passa únicament per crear aquesta figura. També caldrien, va dir, “tribunals especialitzats”.