L’ingrés mínim s’aprovarà la setmana que ve amb 100.000 beneficiaris

L’ingrés mínim vital haurà d’esperar una setmana més. El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va assegurar dilluns que aquesta prestació no l’aprovarà avui el consell de ministres, sinó que rebrà llum verda com a reial decret llei en l’últim consell de ministres del maig, és a dir, la setmana que ve.

En una entrevista a RNE, Escrivá va dir que calcula que aquesta prestació beneficiarà en un principi unes 100.000 famílies vulnerables, però va indicar que en un futur s’hi podrien acollir fins a un milió. El ministre va indicar que el cost calculat d’aquesta ajuda serà d’entre 3.000 i 3.500 milions d’euros. Segons Escrivá, l’entrada en vigor de l’ajut no es retardarà, malgrat que no va aclarir quan la començaran a cobrar els beneficiaris. “Des del moment que s’aprovi el reial decret, es podrà sol·licitar l’ingrés mínim vital i es reconeixerà el dret a partir d’aquesta circumstància”, va indicar.

“Estem fent un esforç a partir del coneixement que tenim de llars que poden complir les condicions i veient la possibilitat de fer d’ofici un reconeixement de partides que permetin arrencar amb un nombre important de famílies”, va explicar el ministre. La renda mínima es cobrarà “mensualment” i “hi haurà un test sobre el patrimoni net agregat” en què es valoraran “tots els actius, menys els deutes i en què quedarà també exclòs l’habitatge habitual”. Escrivá no va concretar, però, els nivells de renda màxims per sol·licitar la prestació.

Impostos i pensions

El ministre de Seguretat Social va dir que l’executiu no ha canviat el seu pla sobre impostos, en referència a la proposta del vicepresident Pablo Iglesias de gravar les grans fortunes. Escrivá va reconèixer que el govern espanyol tenia planificat a mitjà termini apujar alguns impostos per pagar polítiques socials i reduir el dèficit i que “això no ha canviat”. A més, va indicar que el cost de la pandèmia es pagarà amb deute públic i va descartar una retallada de les pensions. També va dir que al maig s’han començat a recuperar les afiliacions a la Seguretat Social.