Foment eleva els ingressos un 20% i frega el ‘break even’

Foment del Treball comença a quadrar la caixa un lustre després. La patronal catalana, que va tenir beneficis per última vegada el 2014, va tancar l’any passat amb un augment dels ingressos del 20% que li va permetre quedar-se a un pas del break even (l’entrada en beneficis), segons ha pogut saber aquest diari. L’organització va perdre 36.000 euros el 2019, lluny dels 973.000 euros de números vermells que va tenir l’any anterior. A més, el resultat d’explotació (que mostra el resultat abans d’impostos) va ser positiu en 102.000 euros per primer cop des del 2015.

La patronal va tenir algunes despeses extraordinàries. En concret, es va gastar 400.000 euros en indemnitzacions per acomiadaments de personal que l’organització va voler rellevar. Tot i això, els augments de facturació van ser molt més accentuats.

Durant l’últim mandat de Joaquim Gay de Montellà com a president de Foment (2014-2018), la patronal va patir una espectacular davallada d’ingressos. El 2014 va guanyar 10,6 milions d’euros, però quatre anys després la xifra havia caigut a la meitat, 5,5 milions, en concret. Amb l’entrada de Josep Sánchez Llibre a la presidència els ingressos han crescut un 20%, fins als 6,6 milions d’euros.

Origen dels ingressos

Els agents socials, com les patronals i els sindicats, tenen dues vies bàsiques d’ingressos: les quotes que paguen els seus associats i els diners públics que reben per la seva condició d’organització representativa, a més de fons (també públics) per fer cursos de formació i altres programes. En el cas de Foment, els ingressos per quotes dels seus socis es van situar en 1,6 milions (un 23% més que un any enrere), mentre que els fons públics van augmentar amb força fins a situar-se en tres milions, aproximadament el doble que el 2018.

En el cas de Foment, a més, la patronal gaudeix d’una altra font d’ingressos, que és el lloguer dels seus espais. Amb una espaiosa seu al centre de Barcelona, a la Via Laietana, l’entitat rep una xifra similar a la que ingressa dels seus socis (1,6 milions) del lloguer de les seves sales i dels establiments comercials que té als baixos del seu edifici, com una cafeteria Starbucks.