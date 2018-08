Els ingressos tributaris creixen un 6%

Bones notícies per al vicepresident i conseller d’Economia de la Generalitat, Pere Aragonès. Els ingressos tributaris de la Generalitat es van disparar durant el primer semestre de l’any, i això, amb uns pressupostos prorrogats, farà més fàcil complir -o intentar-ho- l’objectiu de dèficit. Segons les dades del departament d’Economia, entre el gener i el juny els ingressos tributaris han augmentat un 5,89%, fins a superar els 10.258 milions d’euros, una xifra que encara seria lleugerament superior si es recaptessin els impostos catalans anul·lats pel Tribunal Constitucional. De fet, els ingressos pugen en els impostos propis i cedits, així com en els que recapta l’Estat.

Malgrat l’increment en tots el ingressos tributaris, proporcionalment no creixen de la mateixa manera. Els impostos que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya -propis i cedits- van augmentar la recaptació un 9,6%, mentre que els que gestiona l’Estat i després traspassa a la Generalitat, que no formen part del sistema de finançament, van créixer només un 0,6%. A més, les bestretes dels impostos que formen part del model de finançament van créixer un 5,5%.

Els ingressos que es van disparar més són els impostos propis, que van augmentar un 40,8%, malgrat que en xifres absolutes són només una petita part dels ingressos tributaris: el 0,8%. Aquests tributs van aportar entre el gener i el juny gairebé 80 milions d’euros, un 40,8% més que el mateix període de l’any passat. En aquest augment hi té un pes important l’impost de begudes ensucrades, que entre el gener i el juny del 2017 no va aportar ingressos perquè no estava en vigor, i en el mateix període d’enguany ha aportat més de 19 milions.

També va augmentar la recaptació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, quasi un 30% més, fins als 20,8 milions, encara que el període no inclou la temporada de l’estiu. En canvi, va baixar la recaptació de l’impost de grans superfícies (-18,4%) fins a poc més de 12 milions, i el de pisos buits (-13,1%), que es queda en 16,3 milions, enfront dels 18,7 de fa un any.

A banda dels impostos propis, l’Agència Tributària de Catalunya també gestiona els impostos cedits. Entre tots dos tipus, la recaptació durant el primer semestre ha arribat a gairebé 1.500 milions d’euros, 130 milions més que el mateix període de l’any passat, un 9,6% més.

Impuls immobiliari

Entre aquests impostos cedits destaca l’augment dels tributs lligats al negoci immobiliari, especialment l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que, amb un total de 1.002 milions d’euros, ha crescut més del 5%. També destaca l’impost de successions i donacions, que amb 270 milions d’euros ha crescut quasi un 18%, així com els tributs del joc, que van aportar un total de 121 milions, amb un increment del 26,5%.

Quant als impostos que recapta l’Estat i dels quals dona bestretes a la Generalitat dins del model de finançament, van aportar 8.657 milions d’euros, un 5,5% més. Destaca l’augment del 9% de l’aportació de l’IVA, fins als 3.280 milions.