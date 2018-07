La inspecció del Banc d'Espanya avisava de la situació del Popular des del 2009

L'inspector del Banc d'Espanya adscrit al Banc Central Europeu Ignacio Pardo Cuerdo ha confirmat que la inspecció del supervisor nacional avisava en els seus informes que el Banco Popular no tenia provisions suficients des del 2009, vuit anys abans que finalment acabés sent liquidat i venut al Banco Santander per un euro.

Durant la seva compareixença a la comissió que investiga al Congrés la crisi financera, el rescat bancari i la fallida de les caixes d'estalvi, Pardo ha explicat que l'equip d'inspecció del qual formava part elaborava informes sobre les revisions que realitzaven a l'entitat, i que, addicionalment, de manera trimestral s'elaboraven dos informes, un de seguiment i un altre d'ajustos pendents de realització.

"En aquests informes, a partir del 2009, en totes aquelles revisions s'identificaven necessitats de provisions. Aquella era la nostra conclusió; nosaltres, com a inspectors, com a membres d'un equip cooperatiu, no podem requerir", s'ha excusat davant la pregunta de diversos grups de per què no es va actuar amb mesures concretes. Segons ha especificat, hauria d'haver sigut la comissió executiva del Banc d'Espanya, a proposta del director general. "No els puc dir gaire més", ha afirmat. Davant la insistència dels parlamentaris, s'ha remès a "la línia jeràrquica i de presa de decisions".

Respecte al nivell d'exposició al totxo del Popular, l'inspector ha estat clar. Ha explicat que es van adoptar mesures per reduir-lo i que es va fixar un límit del 25%, ja que el 2008 era del 36%. També ha admès que aquesta mesura "no era suficient, donada la situació de concentració".

"Quan analitzem l'exposició i l'elevada concentració [de riscos immobiliaris], el Popular va prendre consciència de la concentració. Va intentar reduir-la, però en aquell moment ja era tard", ha explicat.

Els límits de la inspecció

Durant la seva intervenció, ha reconegut les limitacions que té el Banc d'Espanya a l'hora d'imposar restriccions a les entitats. Segons ha dit, aquesta opinió és compartida per altres directius del Banc d'Espanya, tant a nivell de supervisió macroprudencial com de la mateixa normativa.

"Existeixen recomanacions o la persuasió moral, però no existia un aspecte legislatiu que permetés al supervisor exigir quin percentatge de risc immobiliari i en la construcció no es pot superar", ha explicat.

En qualsevol cas ha admès que la supervisió "ha de ser més intensa en èpoques més favorables" perquè, segons ell, durant els anys de creixement del crèdit "es podrien haver frenat els ritmes de creixement". També ha apuntat que altres agents, com les taxadores o les auditores, "tampoc van imposar mesures correctores per a aquesta situació", i ha assenyalat els gestors de les entitats com a "principals responsables" de la bombolla immobiliària.