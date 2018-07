S’encalla la inversió de 280 M€ del fabricant xinès Thunder Power

“Els xinesos, ni hi són, ni se’ls espera”, va assegurar a l’ARA el conseller delegat d’una empresa d’automoció fa uns dies. “Al final no venen”, comentava una altra font del sector la setmana passada. Tots dos feien referència a la suposada arribada del gegant asiàtic Thunder Power, que durant tot l’any passat va estar en negociacions amb la Generalitat per instal·lar-se a Catalunya.

El Govern va anunciar, el març de l’any passat, que aquesta companyia amb seu a Hong Kong i especialitzada en cotxes elèctrics faria una inversió inicial de 80 milions d’euros i una altra de 200 milions més endavant, en un projecte en dues fases que suposaria crear un centre de recerca tecnològic i una fàbrica. En total s’havien de crear 1.200 llocs de treball, segons es va dir.

L’operació, però, no s’ha materialitzat i a hores d’ara sembla difícil que s’acabi tancant. “És cert que els terminis s’estan dilatant i no van al ritme que tocaria”, explica un portaveu del departament d’Empresa de la Generalitat. “No tenim cap comunicació formal de l’empresa sobre un canvi d’opinió que ens faci descartar aquesta inversió”, diuen des del Govern, al mateix temps que admeten que la negociació està encallada.

Extraoficialment, fons governamentals expliquen que l’empresa ha rebut una oferta d’una regió belga per instal·lar-se al seu país amb la promesa que, a canvi, “un fons d’inversió local farà una inversió de 150 milions d’euros al seu negoci”. Consultada per aquest diari, però, la companyia no ha volgut fer cap declaració.

El setembre passat l’ARA va avançar que Thunder Power fins i tot havia negociat amb l’Incasòl per quedar-se uns terrenys entre Igualada i Castellolí. La conselleria de Territori confirma que l’automobilística s’havia interessat pels terrenys però que, després, “va canviar d’estratègia” i el projecte inicial va “decaure”.

Casualment, dues de les persones que van liderar les negociacions amb Thunder Power durant tot l’any passat van ser Àngels Chacón i Damià Calvet, recentment nomenats consellers d’Empresa i Territori, respectivament, i que anteriorment eren els directors d’Indústria i de l’Incasòl.

Al setembre, coincidint amb el Saló de l’Automòbil de Frankfurt, Chacón i Calvet es van reunir diverses vegades amb els representants de l’automobilísitca xinesa. “Estem avançant en tots els nivells, tant amb la planta de producció com amb el centre de recerca”, assegurava aleshores Chacón. “El Govern està intentant resoldre tot el conjunt de condicions de l’empresa”, va afegir Calvet, que va assegurar que podrien donar més detalls abans que s’acabés l’any. En aquell moment la companyia també va destacar la proactivitat de la Generalitat, que va organitzar diverses reunions amb possibles proveïdors, com ara les empreses de components de l’automòbil. Unes trobades que ara també s’han aturat.

La tercera inversió fantasma

El de Thunder Power és el tercer anunci infructuós d’inversió multimilionària per part d’un grup xinès a Catalunya en menys de deu anys. Els dos anteriors també es van acabar volatilitzant.

L’any 2010 el govern de José Montilla va arribar a un acord d’inversió amb el fabricant xinès de vehicles Chery, que finalment va acabar en no res. Més endavant, amb l’arribada de CiU al Govern, la Generalitat va fer un segon intent per captar la inversió xinesa en automoció, i es va anunciar l’arribada de Brilliance, un fabricant amb el qual BMW estava aliat per produir vehicles al gegant asiàtic. Però mai més se’n va saber res.

El procediment va ser el mateix: el Govern va deixar de tenir notícies de la companyia. En aquell moment, fonts del departament d’Empresa, que dirigia Felip Puig, van explicar a l’ARA que els xinesos no havien fet cap més moviment. Després de diversos viatges de delegacions xineses a Catalunya durant el 2012, de visitar emplaçaments i de conèixer de prop el funcionament d’infraestructures com el port de Barcelona, finalment el projecte no va quallar.

Ara sembla que el silenci també s’ha imposat com a tònica en la negociació amb Thunder Power, que ha entrat en la mateixa via morta. “No sabem què estan decidint”, admeten fonts de la conselleria.

LES CLAUS

1. Què ha passat amb la inversió de Thunder Power?

El Govern va anunciar el març de l’any passat que aquesta automobilística xinesa volia invertir un total de 280 milions d’euros per fer un centre de recerca i una fàbrica a Catalunya que havien d’estar en marxa aquest any. Les converses estaven “avançades” i fins i tot estudiaven la compra d’uns terrenys a Igualada, però l’operació no s’ha materialitzat i fonts del sector de l’automoció donen per fet que la companyia s’ho ha repensat.

2. Què diu la Generalitat?

La conselleria d’Empresa admet que “els terminis previstos s’estan dilatant” i que les negociacions “no van al ritme que toca”, però asseguren que no tenen cap comunicació formal de l’empresa que descarti la inversió.

3. Quantes inversions d’aquest tipus s’han perdut?

És la tercera vegada en deu anys que el Govern anuncia la inversió d’un grup xinès que després es volatilitza. El 2010 va passar el mateix amb Chery, i el 2012, amb Brilliance.