La inversió en R+D a Espanya cau lleugerament en 10 anys

La despesa en recerca i desenvolupament (R+D) a Espanya va caure de l'1,23% a l'1,20% del producte interior brut (PIB) entre el 2007 i el 2017, segons dades de l'agència europea d'estadística, l'Eurostat. No obstant això, en termes absoluts la despesa va augmentar 719 milions d'euros, fins a 14.052 milions.

D'aquesta manera, Espanya es va situar per sota de la meitat de l'objectiu del 3% marcat per la Unió Europea de cara al 2020. Tot i així, la mitjana de la UE també va quedar per sota de l'objectiu, perquè va ser del 2,07%, 8,7 dècimes superior a la inversió espanyola.

Espanya se situa com el dotzè país amb menys inversió de la UE. Letònia i Romania, amb un 0,51% i un 0,50%, respectivament, tanquen el rànquing en R+D. A l'altre extrem, Suècia i Àustria encapçalen la classificació amb un 3,25% i un 3,16%.

En comparació amb el seu entorn, Espanya és el segon país amb menys despesa en investigació de l'Europa Occidental, només per damunt d'Irlanda, que hi inverteix un 1,05% del PIB. Alemanya i França van dedicar el 3,02% i el 2,25% del PIB a projectes de recerca, mentre que les xifres a Itàlia i Portugal van ser lleugerament superiors a les d'Espanya, de l'1,35% i l'1,32%.