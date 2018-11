La inversió britànica a Catalunya puja un 34% en un any tot i el Brexit i la situació política

La inversió d'empreses britàniques a Catalunya, que suposa un 4,9% del total d'inversió estrangera, va augmentar un 33,5% fins a 84,8 milions d'euros el primer semestre del 2018 respecte el mateix període de l'any passat, segons un informe publicat per la Cambra de Comerç Britànica a Espanya. Entre el gener del 2013 i el juny del 2018, Catalunya va ser la destinació de prop de 1.200 milions d'euros, el 4,8% de les inversions britàniques a Espanya.

L'informe, elaborat per la consultora Afi, apunta a un increment de la inversió tant a Catalunya com a la resta de l'Estat malgrat la incertesa provocada pel Brexit i, fa un any, per la situació política a Catalunya. Les inversions britàniques a Catalunya es van centrar, en aquesta primera meitat del 2018, en el sector de la construcció, seguit de lluny per activitats de caràcter artístic i pel comerç majorista, que era el sector que més atreia els inversors del Regne Unit l'any 2017.

En l'acte de presentació de l'informe a Barcelona, l'ambaixador britànic a Espanya, Simon Manley, ha destacat que el Brexit no ha afectat les bones relacions comercials entre els dos països i que el Regne Unit ja és el segon país que més inverteix a Espanya, només superat pels Estats Units. Pel que fa a Catalunya, Manley ha recordat que les inversions del seu país han comportat la creació de 35.000 llocs de treball.

Segons Joan Romero, conseller delegat d'Acció, l'agència de comerç internacional de la Generalitat, hi ha 2.200 empreses catalanes que inverteixen a la Gran Bretanya, mentre que unes 660 empreses britàniques tenen inversions regulars a Catalunya. Tot i així, el País Basc i, sobretot, Madrid –que aprofita l''efecte seu'– són les comunitats autònomes amb més inversió procedent de la Gran Bretanya.

"Un bon acord"

L'ambaixador britànic també ha destacat que l'esborrany d'acord a què han arribat el govern britànic i la Comissió Europea és "un bon acord" que "permet una sortida ordenada" de la Unió Europea. Manley també ha destacat que, si finalment s'aprovés, s'evitarien els aranzels entre la UE i el Regne Unit, sobretot a la frontera entre Irlanda del Nord i la República d'Irlanda, i es mantindrien els acords de pau vigents en aquests territoris.

No obstant això, tot i comptar amb l'aprovació de l'executiu liderat per la primera ministra Theresa May, tot fa preveure que l'acord tindrà dificultats per ser aprovat al Parlament de Westminster, ja que el Partit Conservador, ara al govern, està dividit i no compta amb el suport dels seus socis nord-irlandesos ni de gran part de l'oposició. Aquest dijous, el ministre del Brexit i altres càrrecs de l'executiu han dimitit en senyal de protesta per l'acord.