La inversió estrangera es desploma un 40% el primer semestre a Catalunya mentre que es manté estable al conjunt de l'Estat

La primera meitat del 2018 no va ser un bon any per a la inversió estrangera a Catalunya. El volum de diners arribats de l'estranger va caure un 40% si es compara amb el mateix període de l'any anterior, mentre que al conjunt de l'Estat la inversió es va mantenir estable (va augmentar un lleuger 1,18%), segons les dades que ha actualitzat aquest dijous el ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Les xifres d'inversió estrangera sempre s'han de posar en context, perquè no són estables i poden variar considerablement en funció d'operacions molt puntuals (tant a Catalunya com a Espanya). Tot i això, Catalunya no registrava una primera meitat de l'any tan baixa des del 2014 quan va tocar mínims (també Espanya).

Si s'elabora una mitjana del volum d'inversió estrangera arribada a Catalunya la primera meitat de l'any durant l'última dècada, aquest 2018 Catalunya va quedar un 23,6% per sota dels 1.300 milions de mitjana. El 2017 en el seu conjunt també va suposar una caiguda del 40% per a la inversió estrangera a Catalunya, malgrat que s'havia produït un repunt l'últim trimestre. Aquest principi d'any s'ha produït un fenomen similar. El primer trimestre d'aquest 2018 va patir una caiguda del 62% els primers tres mesos del 2018, però de maig a juny la pèrdua es modera i queda en un 16%. A més, al conjunt de l'Estat el segon trimestre la pèrdua encara és superior, del 22%.

Aquest mal primer trimestre també va provocar que Catalunya perdés la segona posició del rànquing de les comunitats amb més inversió estrangera, a favor d'Euskadi. Amb les dades semestrals, Catalunya torna a esgarrapar el segon lloc del podi i només queda al davant Madrid, que ha sigut la gran beneficiada dels fluxos d'inversió estrangera des que a Catalunya ha empitjorat.

De fet, cal recordar que la Generalitat elabora els seus propis informes d'inversió estrangera tenint en compte mitjanes quinquennals perquè considera que d'aquesta manera s'evita caure en "un factor intrínsecament associat a la inversió estrangera com és el de la volatilitat". Prenent períodes més amplis, el Govern considera que s'obté una fotografia més exacta de les tendències d'inversió. A més, des del departament d'Empresa del govern català també recorden periòdicament que les dades de l'executiu espanyol comptabilitzen la inversió allà on l'empresa té la seu social i no on es materialitza de manera efectiva la inversió. En aquest sentit, si una empresa té la seu a Madrid però la planta a Catalunya, la inversió es comptabilitza a la comunitat de la capital de l'Estat i no a Catalunya.