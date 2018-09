La inversió de l’Estat en el transport metropolità cau un 37% en 10 anys

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, prometia aquesta setmana des del seu escó del Congrés que els pressupostos generals de l’Estat del 2019 per a Catalunya -sempre que el PSOE aconsegueixi tirar-los endavant- seran molt més generosos, sobretot pel que fa a infraestructures, que els actuals. Quan era a l’oposició ja havia manifestat diverses vegades que eren “decebedors”. Una de les proves d’aquesta falta de finançament és l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM). Des del 2007 l’aportació de l’Estat ha caigut gairebé un 37% (exactament, un 36,9%).

A finals de l’any passat, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja va enviar una carta a l’aleshores ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, perquè s’incrementés l’aportació de l’administració central fins als 148 milions anuals, de manera que igualés la dotació del consistori barceloní i es poguessin mantenir congelades les tarifes. Però els pressupostos del 2018, els que actualment executa el PSOE, van continuar perpetuant aquesta mancança. Com s’observa al gràfic, l’aportació va quedar en 109 milions, gairebé el mateix que l’any anterior i per sota dels nivells del 2007 i encara més per sota dels del 2010, quan es va arribar als 200 milions d’inversió. (S’ha pres el 2007 com a referència perquè és l’any del començament de la crisi a Espanya.)

Des d’aleshores el pressupost total amb què ha comptat l’ATM ha crescut un 30%, un increment que s’ha cobert a través d’augments de l’aportació de la Generalitat i dels ajuntaments que l’engloben (també hi ha una petita aportació de fons europeus). ERC i el PDECat ja ho van denunciar a Madrid a principis d’any, quan era el PP de Rajoy qui negociava els pressupostos. En la carta de Colau s’havia xifrat en 540 milions d’euros els que l’Estat havia deixat d’invertir en set anys. Si es pren com a referència la xifra del 2007, la pèrdua acumulada des d’aleshores i fins al 2018 és de 639 milions d’euros. L’aportació de la Generalitat des d’aleshores ha passat dels 193 milions anuals als 330 el 2017 i la dels consistoris de 160 milions d’euros a 246.

Però per què l’Estat ha de finançar l’Autoritat del Transport Metropolità? Es tracta d’unes aportacions a través de transferències corrents a les comunitats que es comptabilitzen al programa de subvencions de suport al transport terrestre. Se n’han de beneficiar les grans ciutats que compten amb un transport metropolità de gran envergadura o que tinguin necessitats especials. I Catalunya no és l’única damnificada. Als pressupostos del 2018 es van comptabilitzar per a aquesta subvenció 283,7 milions d’euros, que s’han repartit entre Madrid (126,8 milions), Barcelona (109,3 milions) i les Canàries (47,4 milions). València reclama des de fa anys que també se la tingui en compte, però el 2018 tampoc ha rebut ni un euro. Des del 2015 el president Ximo Puig reclama aquests diners per poder pagar part dels bitllets de l’àrea metropolitana de la capital valenciana (la tercera més poblada d’Espanya). Reclama 38 milions que no ha aconseguit obtenir tampoc aquest 2018.

Opacitat en el transport madrileny

L’ARA ha intentat comprovar si a Madrid també hi ha hagut una pèrdua d’aportació de l’Estat des del 2007, però contràriament al que passa amb l’ATM, que permet consultar tots els pressupostos i comptes anuals desglossats de fa més d’una dècada, el Consorci Regional de Transport de Madrid no ha fet pública aquesta informació. Només es troben els pressupostos des del 2014, i desglossats per administracions només es troben els del 2017. Però, a través dels pressupostos generals de l’Estat, es pot comprovar que la dotació de l’administració central al consorci madrileny va ser de 147 milions el 2011, més dels 126 milions amb què va comptar el 2017.

Els últims pressupostos generals de l’Estat han perpetuat, doncs, la caiguda de la inversió estatal al transport metropolità barceloní. El PSC va ser un dels partits que va signar (també amb Ciutadans) la petició a Montoro per ingressar 48 milions més aquest 2018. Ara que el PSOE és al govern és a les seves mans complir-ho.