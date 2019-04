La justícia europea haurà de decidir si les aerolínies paguen 1.400 euros per perdre l'equipatge

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) haurà de decidir si per la pèrdua d'un equipatge les aerolínies hauran de pagar una indemnització de fins a 1.400 euros. La qüestió l'ha traslladat el jutjat mercantil número 9 de Barcelona al TJUE arran d'una queixa interposada contra Vueling en el portal Reclamador.es.

Segons ha comunicat el mateix portal, la justícia europea ha demanat a la companyia online que tant ella com en aquest cas Vueling presentin al·legacions sobre el cas per analitzar si realment ha de rebre aquesta quantitat en cas de pèrdua de l'equipatge. Les dues parts tenen un un termini de dos mesos per presentar aquestes al·legacions.

Què diu la normativa?

El conveni de Mont-real, normativa que regula les indemnitzacions a passatgers en cas de pèrdua de l'equipatge, estableix un màxim de 1.400 euros d'indemnització per als passatgers que l'aerolínia els hagi perdut l'equipatge. Els advocats de Reclamador.es recorden que és important distingir si es tracta d'un retard o una pèrdua. Es considera retard si l'equipatge apareix en un termini de 21 dies; si passa d'aquest temps, ja és una pèrdua.