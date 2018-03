Els jutges de Barcelona donen la raó al client en el 100% de clàusules terra

Gairebé el total de les més de 9.000 sentències dictades el 2017 pels jutjats especialitzats en matèria de clàusules terra van ser favorables al client, segons ha recollit la Comissió d'Estadística Judicial. En el cas de la província de Barcelona, el percentatge és del 100%.

De fet, de les 493 sentències dictades a Catalunya entre el tercer i el quart trimestre, només una va ser en contra el client, el quart trimestre a la província de Tarragona. La resta de sentències van ser favorables al client: 210 a Barcelona, 177 a Girona, 76 a Lleida, i 29 de les 30 dictades a Tarragona.

Segons revelen les dades contingudes en l'annex sobre clàusules terra que la Comissió d'Estadística Judicial va acordar incorporar als butlletins estadístics l'any passat, i que els lletrats de l'Administració de Justícia van començar a emplenar en el tercer trimestre del 2017, el 98,3% de les 9.326 sentències dictades en l'últim semestre de l'any sobre aquest assumpte van ser favorables al client, segons ha informat el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).



S'han estimat un 100% de les reclamacions sobre clàusules abusives en les sentències de 22 de les 50 províncies espanyoles. Concretament a Albacete, Àvila, Barcelona, Badajoz, Cantàbria, Castelló, Còrdova, Girona, Huelva, Osca, Lugo, Lleida, Màlaga, Múrcia, Navarra, Palència, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segòvia, Sòria, Toledo i Zamora.

L'òrgan de govern dels jutges destaca que en l'últim semestre de l'any 2017 van ingressar als jutjats especialitzats un total de 138.156 assumptes. A aquesta xifra cal afegir altres 15.801 demandes que van tenir entrada entre l'1 i el 30 de juny, període que queda fora de recull dels butlletins estadístics.

D'acord amb la informació recollida es revela que entre l'1 de juliol i el 30 de setembre es van dictar 1.230 sentències, tenint en compte que els òrgans judicials es van dedicar fonamentalment a la tramitació de les demandes ingressades i que el mes d'agost és inhàbil a la jurisdicció civil. D'aquesta xifra, el 99,3% van ser estimatòries.



Les resolucions notificades es va incrementar notablement en el següent trimestre, l'últim de l'any, arribant a les 8.096, de les quals el 98,1% van ser favorables al client.

El Consell General del Poder Judicial va posar en marxa el passat 1 de juny un pla d'urgència per fer front al previsible augment de càrrega de treball després de conèixer-se la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 21 de desembre de 2016 sobre les clàusules terra. El CGPJ volia evitar que els òrgans judicials de primera instància civil quedessin col·lapsats.

El pla, que ha estat reforçat, en principi, per al primer semestre de 2018, consistia en l'especialització d'un total de 54 jutjats de primera instància -un per província a la península i un a cadascuna de les principals illes de les Canàries i les Balears - per conèixer de manera exclusiva i no excloent les demandes interposades pels afectats per les clàusules terra, venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d'hipoteca o hipoteques multidivisa.