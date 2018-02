La legislació mediambiental fa trontollar el sector de les dues rodes

El sector de l’automoció viu un moment desigual. La indústria del cotxe va tenir un altre any dolç, després d’anys de crisi, i el 2017 va créixer un 7% més a Catalunya, fins a superar les 190.400 unitats l’any passat. En canvi, durant el mateix període, el mercat de les motos va caure un 13,2%, el doble que al conjunt d’Espanya, on la baixada es va aturar en el 7%.

Tot i això, Catalunya, amb 41.377 matriculacions l’any passat (menys de la meitat que les vendes de cotxes), es manté, de llarg, com la comunitat on més vehicles de dues rodes es van vendre. Passa per davant de la resta i la segueixen Andalusia (amb 34.300 matriculacions) i Madrid (amb poc més de 18.000).

Aquest rànquing ajuda el sector a mantenir la calma. “No són dades maques, és cert, però no ens alarmem”, avança el president de la patronal del sector de les dues rodes Anesdor, César Rojo. Catalunya ha perdut en un any un 2% del seu pes en el total de vendes a Espanya, però manté la barrera del 25% de la quota del mercat, que ara mateix se situa en les 160.000 matriculacions. Per categories, en el mercat de motocicletes (vehicles de dues rodes amb més de 125 centímetres cúbics) la quota arriba al 27% del total.

El sector assegura que ja ha identificat quin és el motiu que fa que les motos i els cotxes evolucionin en direcció contrària: la legislació sobre les emissions contaminants. “El que està passant és un ajustament del mercat davant els canvis constants que hi ha en les normes d’homologació de gasos contaminants”, explica Rojo.

La patronal té clar que el canvi de la normativa Euro3 a Euro4 (que va entrar en vigor el 2017 per a les motocicletes) ha alterat l’evolució habitual de les vendes. “El principal factor que explica el descens tant a Catalunya com al conjunt estatal és l’entrada en vigor d’aquesta normativa, que va produir un avançament en les vendes de motocicletes i un fort creixement del mercat l’any anterior, el 2016”, coincideix el secretari general d’Anesdor, José Maria Riaño. Segons les dades de la patronal, els clients van optar per “comprar l’estoc rebaixat del 2016” en lloc de les motos noves i més modernes del 2017. “La veritat és que es van fer descomptes grans perquè l’ajust de l’Euro3 ens va enganxar a molts fabricants amb massa estoc”, admet Rojo.

El motiu de la davallada, a més, es constata per l’evolució dels ciclomotors, que no quedaven afectats per la normativa. En aquesta categoria, les vendes es van disparar un 32% el 2017. L’impacte en les motocicletes, en canvi, va fer que les vendes baixessin un 6,2% en aquesta gamma.

Malgrat el daltabaix en les vendes, el sector dona suport a les noves normatives d’emissions. Això sí, per generar un mínim d’estabilitat reclama més celeritat a l’hora de definir els límits d’emissions i els terminis. El 2020 tocarà canviar de nou, d’Euro4 a Euro5, i ara mateix la patronal encara no sap com haurà de regular els motors ni les inversions que tocarà fer, perquè els límits d’emissions no estan definits. “Això desquadra totalment els plans dels fabricants, perquè no podem planificar inversions que són estratègiques”, diu Rojo.

El cost de ser més verds

Els vehicles de dues rodes actuals són un 90% més ecològics que els que es fabricaven l’any 2000. Però el cost de reduir les emissions ha suposat, per exemple, que KTM deixi de fer un dels seus models enduro o que altres fabricants més petits vegin com els costos de fabricació es disparen exponencialment.

“L’esforç d’ara per al 2020 ja és brutal; falta temps”, explica Rojo, que afegeix que “els que més ho noten són els fabricants més petits i els models més barats”. “No tenim una vareta màgica per desenvolupar tota aquesta tecnologia de cop, calen investigació i diners”, concreta.

A banda de planificar millor les regulacions, el sector demana, per estabilitzar-se, facilitats en altres àmbits, com ara més espai per aparcar i avantatges fiscals duradors, com una taxa reduïda de l’IVA.