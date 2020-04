Les llars paguen menys per la llum malgrat l'augment del consum

Les famílies pagaran menys per la llum el mes d'abril malgrat l'augment del consum a les llars a causa del confinament pel covid-19. La causa cal buscar-la en el fort descens del preu de l'electricitat per la caiguda de la demanda a l'aturar-se la indústria i els serveis i per una generació renovable més elevada.

No obstant això, mentre el descens del preu de l'electricitat en el mercat majorista ha sigut d'un 65%, la rebaixa en el rebut de la llum rondarà el 23%. Aquest decalatge el provoca l'estructura del rebut, en el qual només un terç, aproximadament, obeeix al consum elèctric, mentre que la resta són costos com la potència contractada i els tributs.

Anant al simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), el rebut de mitjana per a una família de quatre membres se situa a l'abril en 50,15 euros, un 23,4% menys que els 65,45 que hauria pagat la mateixa família l'abril de l'any passat. Es considera una família tipus la que té tarifa 2.0 amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW) i una demanda anual de 3.900 quilowatts hora (kWh).

Aquesta família no només pagarà menys que l'abril de l'any passat, sinó que el rebut serà inferior en quasi un 8% al del mes de març, quan va pagar quasi 54 euros.

Però la comparació es fa difícil, ja que, a causa del confinament, durant el mes d'abril la despesa elèctrica de les llars ha sigut superior al que és habitual. Malgrat que no hi ha dades concretes, algunes companyies han situat l'augment del consum domèstic entre un 25% i un 30% superior a l'habitual. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) calcula que el canvi d'hàbits a les llars pel confinament està incrementant el consum elèctric de les famílies en un 28%.

Afegint un 30% més de consum en el rebut mensual de la família tipus, el rebut pujaria fins a 51,44 euros. És a dir, hauria pagat un 2,5% més que en condicions normals. Malgrat tot, el rebut encara seria un 21,4% inferior al mateix mes de l'any passat i tres euros més barat que el del mes de març.

Però el descens del rebut continuaria sent molt inferior al descens del preu de l'electricitat en el mercat majorista. Això es deu al fet que del total d'aquest rebut, només 26 euros corresponen al consum d'electricitat, mentre que la resta són el terme fix (potència contractada), que suposa 14,35 euros; l'impost elèctric, que són 2,07 euros, i l'IVA, de quasi 9 euros.

Aquest descens en el rebut de la llum es deu, principalment, a la caiguda del 65% del preu de l'electricitat al mercat majorista registrat a l'abril en relació amb el mateix mes de l'any passat. El preu del denominat pool s'ha situat en 17,65 euros el megawatt hora (MWh), el nivell mensual més baix des de fa sis anys, pel descens de la demanda a causa de la pandèmia. Respecte al mes de març, el descens del preu en el mercat majorista ha sigut del 36,4%.

A més, les tecnologies renovables han tingut un impacte més gran de l'habitual a l'hora de fixar preus més barats. El mercat majorista funciona de manera marginal, és a dir, l'última tecnologia que hi entra, que és la més cara, és la que marca el preu. Per tant, la gran cobertura de demanda que hi ha hagut amb les renovables ha fet baixar el preu.

Tot i això, el descens no ha sigut tan important com en altres mercats europeus, on s'han arribat a registrar preus negatius diverses vegades durant el mes d'abril. Per exemple, entre el 20 i el 22 d'abril fins a cinc estats de la Unió Europea van registrar preus negatius. El rècord va ser Bèlgica, amb un preu de -90 euros el MWh; però Alemanya va arribar a -80 euros, i el Regne Unit, França, Holanda i Àustria es van moure al voltant dels -8 euros.

En canvi, en el mercat ibèric, el Mibel, que està format per Espanya i Portugal, el preu del MWh va arribar a uns 7 euros el MWh en el moment més barat. La diferència rau en el fet que l'operador del mercat ibèric, Omie, no permet cotitzacions negatives del preu de l'electricitat.

Caiguda de la demanda

A l'espera de les dades definitives de Red Eléctrica, la companyia que opera el sistema, la demanda elèctrica a l'Estat el mes d'abril ha sigut un 16,7% inferior que el mateix mes de l'any passat. Un descens provocat per la menor demanda de les indústries i els serveis a causa de l'aturada productiva provocada per la pandèmia.

A això s'hi ha d'afegir la major aportació renovable. Sense les dades definitives de l'abril, la millora en la generació verda aquest any va en augment: el primer trimestre va assolir el 44,59% del total, més de sis punts per sobre de l'any anterior.