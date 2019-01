Podem no donarà suport al PSOE i facilitarà que el Congrés tombi el decret del lloguer

Si no pacten una solució d'última hora, Podem votarà aquest dimarts en contra de la convalidació del reial decret del lloguer que el govern de Pedro Sánchez va aprovar al desembre per moderar els preus i millorar els drets dels llogaters. El partit liderat per Pablo Iglesias considera poc ambiciosa la norma i vincula el sí al fet que el decret incorpori la regulació per llei dels preus màxims del lloguer. "Votarem en contra del decret. És un acte de responsabilitat", ha assegurat la diputada de Podem Lucía Martín.

El Congrés celebra aquest dimarts un ple extraordinari per convalidar alguns decrets que l'executiu socialista va aprovar a finals d'any. Si Podem no vota a favor del del lloguer, el decret decaurà perquè ni el PP ni Ciutadans hi donaran suport. "Hi ha hagut un intent de diluir el nostre acord", ha criticat Martín.

Tampoc hi votarà a favor ERC, que exigeix més mesures socials en matèria d'habitatge. El PDECat, en canvi, ha anunciat el seu vot favorable, tot i ser crític amb alguns aspectes del decret. En qualsevol cas, el partit sobiranista considera "urgents i necessàries" les mesures que inclou. Les votacions estan previstes a partir de les sis de la tarda.

Quan es tombi el decret, els contractes d'arrendament tornaran a ser de tres anys i no de cinc com preveia la norma. També se suprimirà la prohibició de mesures abusives, com els avals bancaris. De fet, el decret limitava a dues mensualitats la garantia màxima que el propietari podia exigir al llogater, mesura que quedarà suspesa.

Suport als comptes pel 2019

El veto al decret també pot tenir conseqüències polítiques perquè posa en risc el suport de Podem als pressupostos de Sánchez. Sense el vot favorable de la formació lila, el PSOE no té cap possibilitat d'aconseguir l'aval per al seu projecte de pressupostos de l'Estat per al 2019.

Tot i això, la portaveu parlamentària del PSOE, Adriana Lastra, ha negat que el 'no' de Podem al decret suposi un 'no' als comptes. Lastra ha apuntat la possibilitat de negociar un nou decret amb el partit de Pablo Iglesias que incorpori noves mesures. Fonts del govern de Sánchez, però, descarten aquesta idea perquè limitar el preu del lloguer provocaria el rebuig d'altres formacions. Els vots del PSOE i Podem al Congrés no sumen la majoria suficient per validar un decret.