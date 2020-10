Un de cada tres locals comercials de Barcelona pot quedar buit per la pandèmia

Un de cada tres locals de la ciutat de Barcelona pot quedar buit entre el 2020 i el 2021 a causa de l'impacte de la pandèmia en l'economia, segons ha explicat aquest dijous Antonio López, soci i director de l'àrea immobiliària d'empresa de la companyia de serveis immobiliaris Forcadell.

López ha explicat que el sector dels locals comercials ja va quedar molt tocat amb el confinament, i ara patirà les noves mesures restrictives, com el tancament de bars i restaurants, limitacions d'aforaments i reducció de la mobilitat. Per tant, ha explicat, és un sector que "s'haurà de reinventar".

En aquest sentit, Antonio López ha explicat que ja s'han vist alguns moviments, com negocis i oficines que estaven en entresols, i que ho aprofiten per baixar a peu de carrer. També ha apuntat que la reinvenció del sector haurà de passar per la reconversió d'alguns locals en centres de distribució de proximitat del comerç electrònic i fins i tot la seva reconversió en habitatge, cosa que "seria un encert", ha dit.

Amb tot, el professor d'economia de la Universitat de Barcelona i director del màster d'assessoria, gestió i promoció immobiliària de la UB Gonzalo Bernardos, autor de l'informe "Forcadell-UB" presentat aquest dijous, ha fet matisacions en la situació del mercat de locals comercials.

Segons Bernardos, a les grans vies comercials com el passeig de Gràcia, la rambla de Catalunya o el Portal de l'Àngel, no es veuran gaires locals buits, però les gran marques que els ocupen renegociaran els lloguers a la baixa. "Veurem rebaixes de renda espectaculars, de fins al 50%", ha dit Bernardos. Però en les zones properes a aquest eixos, com pot ser el Barri Gòtic, la situació serà de "devastació", ha assegurat.

Respecte al comerç de barri, aquest professor augura que aguantarà millor, perquè la gent torna a comprar més en comerços de proximitat, tot i que també es preveuen rebaixes dels preus de lloguer d'entre el 10% i el 20%.

Mercat de l'habitatge

L'informe també aborda els altres sectors del mercat immobiliari. En el cas de l'habitatge de compra, entre el gener del 2020 i el desembre del 2021 es preveu un descens de preus del 16% de mitjana a Espanya. Les ciutats amb més descens seran a les illes Balears i Canàries i l'arc mediterrani, mentre que en la denominada Espanya buida els preus aguantaran més.

No obstant, a Barcelona i Madrid el descens no serà tan accentuat: del 12% i el 13% respectivament. Gonzalo Bernardos ho atribueix a "l'existència d'inversors recurrents, que molts cops no són grans fons sinó particulars", que aprofitaran la baixada de preus per comprar.

Però anirà per barris, ja que aquests inversors busquen oportunitats a les millors zones i, per tant, mentre que els preus baixaran menys en districtes com Sarrià-Sant Gervasi o les Corts, la caiguda serà més profunda en llocs com Nou Barris o Sant Andreu.

En el cas del lloguer, la baixada de preus serà del 18% de mitjana, segons Forcadell, tot i que a la ciutat de Barcelona pot ser superior per l'entrada en el mercat d'habitatges turístics i de lloguer de temporada. Segons Bernardos, però, l'afectació per districtes serà la contrària a la de l'habitatge de compra. On més baixaran és a Ciutat Vella i els barris d'alt estànding, mentre que els descens serà més baix als barris més populars.

Gonzalo Bernardos ha aprofitat la presentació per criticar el decret català que limita el preu dels lloguers. Ha recordat que les limitacions del franquisme van fer reduir el mercat del lloguer a Barcelona del 83% el 1949 a només el 20%, però ha augurat que la llei tindrà poc recorregut perquè la tombarà el Constitucional amb l'argument que la Generalitat, ha indicat, no té competències.

L'informe també indica que la crisi afectarà el mercat d'oficines, on, a més, es produirà un canvi estructural provocat per la pandèmia i el teletraball, ja que les empreses cada cop necessitaran menys metres quadrats i més flexibilitat, cosa que a la llarga pot afavorir els espais de coworking, encara que de moment estan patint molt la crisi.

Pel que fa al mercat hoteler, Bernardos preveu que el 2021 es veuran operacions de venda, perquè els hotelers necessiten liquiditat. Si encara no ha passat, diu, es perquè els hotelers encara demanen preus massa alts.

El mercat immobiliari que aguanta més bé aquesta crisi, conclou l'informe, és l'industrial i, sobretot, el logístic. En aquest últim cas, la manca d'espais a la primera i segona corona de Barcelona i l'auge del comerç electrònic fan que els preus baixin molt lleugerament. En el cas de les naus industrials, els preus baixaran més, fins a un 10%, però l'afectació serà molt inferior a la del comerç, perquè la indústria està aguantant la crisi millor que els serveis.