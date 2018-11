La falta d’espai logístic amenaça el Black Friday

La falta d’espais logístics urbans per cobrir el que es denomina l’ última milla s’està convertint a Barcelona en un dels principals colls d’ampolla del comerç electrònic, un sistema de compres que va a més i que s’espera que arribi als seus màxims anuals el dia 23 de novembre -amb el denominatBlack Friday-, el dilluns següent -amb el Cibermonday -, i d’aquí un mes -amb la campanya de Nadal.

Els diferents operadors es queixen de la falta de magatzems urbans, o que siguin molt a prop de la ciutat, des d’on fer l’últim trajecte de les mercaderies fins al domicili del client. I el problema es preveu que vagi a més per dues raons: a Barcelona i els voltants pràcticament no queda sòl logístic i, d’altra banda, el comerç electrònic a Espanya és encara molt inferior al dels països del voltant i s’espera que creixi exponencialment els pròxims anys.

Segons els estudis de Competència, el comerç electrònic a Espanya va créixer un 20% l’any passat. Però només un 5% de les vendes minoristes van serde comerç electrònic, mentre que la mitjana europea és del 8% i hi ha alguns països, com Alemanya, on se supera el 20%. “La necessitat creixerà de forma exponencial”, explica Oriol Barrachina, soci director de Cushman & Wakefield a Espanya.

Aquesta consultora ha fet els seus estudis. Els operadors busquen espais per a aquesta activitat logística en un radi de 15 quilòmetres en ciutats com Barcelona o Madrid. La necessitat per a la logística urbana impacta en el sector. De fet, segons Barrachina, l’últim any entre un 20% i un 30% de les operacions immobiliàries logístiques han estat impulsades pel comerç electrònic. I la necessitat d’espais vàlids té el seu impacte en el negoci, perquè aquests operadors estan disposats a pagar un sobrepreu d’entre un 20% i un 30% per obtenir una bona localització.

S’ha de tenir en compte que, segons l’estudi que ha fet Cushman & Wakefield, un 60% dels lliuraments fallen en el primer intent, la qual cosa encara fa més pressió per tenir aquests espais urbans ubicats a prop de casa del client. El problema és que de naus a prop de la ciutat no n’hi ha. “La disponibilitat d’aquest tipus de superfícies és zero”, explica Glòria Valverde, directora de logística de Savills Aguirre Newman a Barcelona. Aquesta experta explica que l’última milla a Barcelona es redueix a la Zona Franca, al polígon Pedrosa i al del Prat de Llobregat, “on no hi ha disponibilitat d’espais”. L’única solució que hi veu és la construcció del que anomena projectes clau en mà, és a dir, a mida.

Alguns operadors ho han fet. Per exemple, el gegant del comerç electrònic Amazon, que va tancar un acord amb Goodman perquè li fes una nau logística de 9.300 metres quadrats a la Zona Franca. També Mercadona s’ha espavilat. I la promotora Goodman està aixecant a la Zona Franca una nau de 10.500 metres quadrats que la companyia de Juan Roig llogarà per a la venda online a l’àrea de Barcelona.

Més: Caprabo espera tenir en ple funcionament el 2020 una nova plataforma logística de 24.000 metres quadrats a la zona d’activitats logístiques (ZAL) del port de Barcelona per impulsar la distribució de productes frescos i la venda online. Les noves instal·lacions suposaran una inversió de 20 milions d’euros que assumirà Cilsa, la gestora público-privada que explota el negoci logístic del port, i Caprabo pagarà un lloguer per allotjar-s’hi.

Una jornada online

L’any passat, les vendes durant el Black Friday es van disparar un 447%, segons un estudi de la plataforma publicitària Criteo. “La crisi econòmica va marcar un punt d’inflexió i la gent cada cop té més al cap aprofitar ofertes i promocions”, afirma Neus Soler, professora de la UOC experta en consum. Segons un altre informe d’American Express, la meitat de les compres fetes durant la jornada són online, mentre que el comerç tradicional no hi posa tant d’èmfasi. En aquest sentit, l’Agrupament de Botigues de Catalunya apunta que la majoria de comerços físics no ofereixen descomptes pel Black Friday i que els que ho fan acostumen a ser botigues en eixos comercials de ciutats grans.