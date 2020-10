El guru de l’antivirus que s’amagava a Cambrils

“Està com una cabra” (“ He’s bonkers ”). Així és com el primer ministre de Belize -país de l’Amèrica Central- va descriure John McAfee, creador de l’antivirus que du el seu cognom i guru de les criptomonedes, detingut dissabte a l’aeroport del Prat. La justícia dels Estats Units va emetre una ordre internacional de detenció en què l’acusa d’haver creat un frau de 23 milions de dòlars amb criptomonedes i d’haver evadit milions en impostos. Les penes a què s’enfronta superarien els 30 anys de presó.

McAfee va ser detingut quan intentava agafar un avió cap a Istanbul acompanyat de dues persones més. Va passar a disposició de l’Audiència Nacional, que en va decretar l’ingrés provisional a la presó de Brians 1, on serà fins que el jutge decideixi si se l’extradeix o no.

La vida de McAfee anava més o menys sobre rodes fins al 2012. Com a programador i empresari, va desenvolupar l’exitós antivirus, fins que es va desprendre de l’empresa el 1994. A partir de llavors va aprofitar la seva fortuna per invertir en altres negocis d’internet fins que, fa vuit anys, quan residia a Belize, el seu veí va aparèixer mort d’un tret al cap. Les autoritats belizianes el van investigar i va fugir a Guatemala, des d’on va acusar el govern de Belize de fer-li xantatge. A Guatemala, però, li van denegar l’asil i el van deportar als EUA. Abans, va intentar evitar una possible extradició a Belize fingint dos atacs de cor.

Des d’aleshores, l’existència de McAfee es converteix en una fugida contínua de la justícia. A favor seu hi té el fet que compta amb la doble nacionalitat nord-americana i britànica, però ni això l’ha salvat. El 2015 va ser detingut a Tennessee per conduir i dur una arma de foc begut, i tres anys més tard l’empresa del seu veí mort el va denunciar a Florida. El 2018 va ser expulsat de la República Dominicana per tinença d’armes.

Ara bé, malgrat els problemes judicials, McAfee no hauria passat gana. Segons la justícia dels EUA, el guru dels antivirus hauria guanyat milions de dòlars -que no hauria declarat- amb operacions amb criptomonedes, conferències i la venda dels drets d’imatge per fer un documental sobre la seva vida.

L’hotel de Cambrils

Una de les denúncies contra ell indica que McAfee “resideix en una ubicació desconeguda”, però al Baix Camp molta gent té clar que, des de l’inici del confinament, al març, estava instal·lat a Cambrils.

McAfee és molt actiu a les xarxes, sobretot a Twitter, on penja fotos de la seva vida quotidiana en les quals sempre indica que està fugat i movent-se de país en país. No obstant, des del març un bon nombre d’usuaris de la xarxa de l’ocellet residents al Baix Camp afirmaven que no es movia de Catalunya, ja que eren capaços de trobar detalls de les fotos que ell assegurava que eren a l’estranger. El guru de l’antivirus va penjar imatges identificades pels tuitaires com diversos punts de Cambrils, Vinyols i els Arcs i Salou, tot i que McAfee els ubicava en altres països. Els usuaris també van localitzar l’establiment cambrilenc on es va fer un tatuatge. Finalment, el 10 d’agost McAfee va admetre que havia estat a Catalunya des del març i que va intentar sense èxit entrar a Alemanya.

A jutjar per les fotos penjades pel mateix McAfee en els últims mesos, sembla que el seu punt de residència podria ser l’Hotel Daurada Park de Cambrils. Les imatges mostren detalls que concorden amb la façana de l’hotel i amb fotos de l’interior publicades en webs de reserves.

Segons va explicar ell mateix a les xarxes, també a Catalunya hauria sigut detingut per portar unes calces a mode de mascareta, una pràctica de què presumeix sovint.

El 2018 els Mossos d’Esquadra van inspeccionar unes obres al Daurada Park i, per a sorpresa dels agents, van trobar-hi una granja de criptomoneda, una instal·lació per crear bitcoins consistent en desenes d’ordinadors. Avui, quan es truca a l’hotel, la resposta és que el número no existeix, i quan s’intenta fer una reserva en un cercador d’hotels hi surt un avís de “no disponible”.