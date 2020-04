El BCE acceptarà actius dolents com a garantia per donar préstecs als bancs

El Banc Central Europeu continua utilitzant l'artilleria pesada per mitigar els efectes del covid-19 sobre l'economia. Aquest dimarts ha anunciat un nou paquet de mesures per facilitar als bancs de la zona euro que donin més crèdits a empreses i famílies mentre duri la crisi del coronavirus. Per fer-ho, l'organisme monetari ha relaxat els requeriments que imposa als bancs per accedir a les seves línies de liquiditat, a través de les quals les entitats financeres reben injeccions de diners del BCE a canvi d'entregar com a garantia actius de diversos tipus, per exemple bons públics o deute d'empreses.

En un comunicat, el BCE ha explicat que el nou paquet de mesures durarà mentre estigui en vigor l'anomenat PEPP, l'altre conjunt de mesures aprovat fa dues setmanes. Amb el PEPP, la institució presidida per Christine Lagarde destinarà fins a 750.000 milions d'euros a comprar deute públic i privat per garantir tant la liquiditat a les economies de la zona euro com la solvència dels governs en un moment en què s'hauran d'endeutar per fer front a la pandèmia.

Les decisions preses aquest dimarts, però, van destinades a altres programes ja existents abans del covid-19 i que continuen en funcionament, com ara el TLTRO-III –l'anomenada barra lliure a la banca–, que té per objectiu que flueixi la liquiditat cap a les entitats financeres perquè no els faltin diners i puguin donar préstecs als seus clients. Amb les noves condicions aprovades pel consell de govern del BCE, els bancs tindran més facilitat per accedir al crèdit que els dona el regulador monetari.

El nou paquet de mesures té tres potes. La primera és que el BCE acceptarà més tipus de deute com a garantia per donar liquiditat a les entitats, incloent-hi "préstecs amb una qualitat creditícia més baixa, préstecs a altres deutors no acceptats en el marc general del BCE i préstecs en moneda estrangera", segons la nota informativa emesa per l'ens monetari. Per exemple, això vol dir que, a diferència del passat, un banc europeu podrà fer servir una hipoteca amb alt risc d'impagament o un préstec en dòlars com a garantia perquè el banc central li deixi diners.

Dins d'aquest canvi de criteri, el BCE acceptarà també com a garantia els crèdits que tenen el suport de les administracions que les entitats entreguin a pimes, dins dels diferents programes d'estímuls posats en marxa pels estats de la zona euro. En el cas espanyol, el govern garantirà fins a 100.000 milions d'euros perquè els bancs facilitin el crèdit a les empreses.

La segona pota inclou l'acceptació de deute públic grec –fins ara vetat pel BCE– com a garantia, així com de préstecs a pimes inferiors a 25.000 euros. A més, l'organisme monetari també incrementarà del 2,5% al 10% la proporció de deute no segur que pot fer servir un banc a l'hora d'anar a buscar liquiditat.

Per acabar, la tercera pota inclou una rebaixa general del 20% del haircut aplicat als bancs. El haircut és la diferència entre el que val l'actiu que serveix com a garantia i el que entrega el BCE en liquiditat. Per exemple: si el haircut és del 50% i una entitat financera entrega actius valorats en 100 milions d'euros, el BCE només li donarà 50 milions de liquiditat. Amb la reducció general dels haircuts, els bancs podran obtenir més diners que abans entregant com a garantia la mateixa quantitat d'actius.