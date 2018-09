La ministra de Treball evita comprometre's a lligar les pensions a l'IPC per llei

La setmana passada la reunió de la comissió del Congrés que aborda el sistema públic de pensions, el Pacte de Toledo, va acabar amb tensió entre partits i de nou sense acord perquè el PSOE va distanciar-se de Podem a l'hora de comprometre's a fixar per llei que l'IPC sigui la garantia mínima del manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes. Aquest dimecres, la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social ha tornat a fer-ho. Preguntada per Podem a la sessió de control del Congrés, Valerio ha evitat fer referència a l'IPC i ha assegurat només que el seu govern "està totalment compromès amb el manteniment del poder adquisitiu de les pensions".

Quin és el problema? Que si fins ara hi havia consens que per garantir el poder adquisitiu la revalorització anual amb l'IPC (evolució dels preus) era la base mínima, els partits estudien com afegir-hi altres factors perquè en casos de crisi econòmica, per exemple, es pugui evitar que les pensions creixin amb els preus. Per a Podem i ERC, aquesta no és una garantia mínima del manteniment del poder adquisitiu perquè introdueix matisos. Per al PSOE, el PDECat, el PNB, Ciuadans i el PP, en canvi, és millor que l'IPC sigui "estructural" però no "mínim" perquè es tinguin en compte factors com l'evolució de l'economia.

El que fa el Pacte de Toledo és revisar uns acords sobre el sistema públic de pensions que després es porten al Congrés per convertir-se en llei estructural del sistema. Valerio ha defensat que cal arribar a un consens al Pacte i que descarten fer una llei de manera unilateral per defensar el seu posicionament o el de Podem. En aquesta recerca de consens és en el que s'escuda el PSOE per voler impulsar un redactat "més ampli" sobre el manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes que també trobi la comoditat de partits com el PP, Ciutadans, el PDECat o el PNB.

Cal dir que per a aquest any les pensions sí que pujaran lligades a l'IPC, tal com el govern de Pedro Sánchez ha pactat amb Podem. L'acord pressupostari preveu una revalorització de l'1,6% però si l'IPC augmenta per sobre d'aquesta taxa l'executiu s'ha compromès a actualitzar-les d'acord amb aquest augment.

La Generalitat anirà a la comissió per discutir sobre insuficiència financera

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per la seva banda, ha assegurat que Catalunya s'ha compromès a enviar un representant a la comissió del Congrés que discutirà la reforma del finançament autonòmic i que es reunirà abans d'acabar el mes de setembre. Fins ara, la Generalitat no ha enviat representants a una de les reunions on s'aborden qüestions de finançament autonòmic, el Consell de Política Fiscal i Financera. La reunió a la qual la Generalitat s'ha compromès a enviar un representant surt precisament d'un dels últims CPFF, en què es va acordar crear un grup de treball per abordar problemes de finançament. El primer de tots se centrarà en la insuficiència financera.