La ministra de Treball defensa que la cotització dels autònoms "s'ha de modular als seus ingressos"

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Álvarez, ha defensat aquest dilluns que la cotització dels autònoms s'hauria de "modular als seus ingressos". "No és raonable que un autònom ingressi 150 al mes i hagi de pagar una quota de 300 euros", ha apuntat minuts abans de la inauguració del curs 'Nous reptes per a autònoms i emprenedors', celebrat a Madrid.

Així, Álvarez ha proposat equiparar la cotització dels autònoms a la d'aquells que treballen per compte aliè. Valerio ha recordat que els treballadors per compte propi no sempre tenen els mateixos ingressos i ha assegurat que "tres de cada quatre autònoms estan cotitzant per sota els seus ingressos".

Durant la mateixa compareixença davant els mitjans, la ministra de Treball també s'ha pronunciat sobre l'economia col·laborativa: el model "és genial, sempre que no s'utilitzi com un eslògan", ja que, en múltiples ocasions, darrere de tot plegat "s'hi amaga un abús a l'autònom". A més, Valerio també s'ha mostrat crítica amb les empreses que s'aprofiten d'aquells aturats als quals se'ls ofereix feina però se'ls demana que cotitzin com a autònoms.

És per això que ha garantit que "s'intensificarà l'acció de la Inspecció de Treball per lluitar contra la figura d'aquests falsos autònoms". "No s'ha d'utilitzar la legislació laboral de manera abusiva quan implica pitjors condicions laborals", ha sentenciat.