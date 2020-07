El primer ministre neerlandès a Sánchez, sobre el fons de recuperació: "Vosaltres heu de trobar la solució"

Pedro Sánchez té clar que les finances espanyoles necessiten els fons europeus per fer front a la crisi econòmica causada pel coronavirus. Per això aquest dilluns ha volat fins a l'Haia per reunir-se amb el primer ministre neerlandès, Mark Rutte, la veu més dura davant l'aprovació del pla de recuperació que proposa la Comissió Europea. Però Rutte no ha canviat de to i abans de reunir-s'hi ja ha deixat anar el seu missatge per a Espanya: "Heu de trobar la solució dins d'Espanya i no a la Unió Europea", segons explica l'agència Efe.



Els Països Baixos porten la veu cantant del club dels autoanomenats frugals, quatre estats (amb Suècia, Àustria i Dinamarca) del tot oposats a augmentar la despesa i a concedir transferències europees als països més afectats per la pandèmia. I, de fet, aquesta oposició tan ferma és la que explica que la setmana passada el president del Consell Europeu, Charles Michel, presentés una nova proposta de pla de recuperació amb diverses concessions a les exigències d'aquest quartet de països. Aquest cap de setmana els vint-i-set líders europeus es veuran en persona per primera vegada des de la pandèmia en una cimera clau per aprovar el fons de recuperació i, com demostren les declaracions de Rutte, es preveu molt complicada.

Termina el encuentro con @MinPres. Es vital lograr un acuerdo en el próximo #EUCO, perder más tiempo solo retrasará la recuperación. Necesitamos una respuesta acorde a la magnitud de la pandemia, que nos haga salir de esta crisis con una Europa más verde, digital e inclusiva. pic.twitter.com/P8NyuyS7bT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 13, 2020

Sánchez no només es queda a l'Haia sinó que dimarts també es reunirà amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, que és qui s'ha proposat donar l'empenta necessària a les negociacions sota la responsabilitat de la presidència rotatòria del Consell Europeu, que ostenta des de principis de mes. I, per acabar d'empaquetar la gira, Sánchez viatjarà dimecres a Suècia per trobar-se amb el primer ministre Stefan Löfven amb el mateix objectiu. El president espanyol està intentant aplanar el camí de cara a la cimera, però el mateix Michel admetia que serà complicat arribar a un acord perquè les posicions estan allunyades.

Espanya és un dels països més necessitats dels fons europeus perquè no té marge fiscal per dur a terme una política d'estímuls tan potent com Alemanya. I, malgrat tenir màniga ampla per gastar, el govern de Sánchez ha limitat els estímuls, conscient que després caldrà tornar a reduir el dèficit, en un exercici de prudència encapçalat per la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño.

Malgrat aquest perfil socialdemòcrata però moderat, Calviño va perdre la setmana passada la batalla per presidir l'Eurogrup i, després de la derrota, Sánchez torna ara a buscar influència a Brussel·les, com va fer després de les europees erigint-se com el principal líder europeu de la família socialdemòcrata. La gira per seduir els frugals arriba després que la setmana passada es reunís amb els seus aliats naturals, els primers ministres d'Itàlia i de Portugal.