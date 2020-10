L'Estat multa 175 empreses catalanes amb un global de més de 800.000 euros per frau amb els ERTO

Inspecció de Treball ja ha detectat les primeres trampes al voltant dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). A Catalunya, un total de 175 empreses han estat multades per diferents fraus amb els ERTO amb sancions que s'enfilen fins a un global de 822.952 d'euros, segons ha pogut saber l'ARA. A més, aquestes empreses hauran de liquidar també un total de 368.960 euros "estalviats" que corresponen a les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors i que haurien d'haver liquidat si els empleats no haguessin estat afectats per un ERTO. Uns diners que fins ara estava pagant l'Estat.

Les empreses han estat multades per diferents motius, però majoritàriament per una falta de compatibilitat entre les prestacions que rebien mentre estaven acollides a un ERTO i l'activitat que seguien desenvolupant. És a dir, o bé perquè mentre tenien aplicat un expedient de regulació temporal d'ocupació els treballadors afectats continuaven treballant amb normalitat, o bé ho feien en jornades laborals més llargues que les permeses.

Les 175 empreses catalanes formen part de les 1.755 empreses que, fins avui, han estat sancionades al conjunt de l'Estat amb un import que s'enfila fins a un global de 8 milions d'euros, segons ha avançat aquest dijous el digital Público, i han confirmat fonts del ministeri de Treball a l'ARA. A aquests 8 milions d'euros s'hi han de sumar, també, un total de 2,2 milions d'euros que les empreses no han pagat en concepte de cotitzacions a la Seguretat Social. D'aquesta manera, Treball comença a assolir un dels seus objectius des que es va posar en marxa la mesura: perseguir les empreses que han fet "frau" amb els ERTO, com reconeixia la mateixa ministra de Treball, Yolanda Díaz.

Continuen les investigacions

A principis d'aquest mes d'octubre, les empreses investigades per possible frau amb els ERTO ja eren més de 29.000, com explicava aquest diari, i de fet ara arriben ja a les 30.000 D'aquestes investigacions, 16.434 ja s'han tancat, 1.755 de les quals han acabat amb sancions. És a dir, 10 de cada 100 empreses. Pel que fa a Catalunya, segons ha pogut saber l'ARA, fins ara s'han obert 3.193 investigacions, de les quals 1.141 han finalitzat. Fonts del ministeri matisen que aquestes dades no són definitives, ja que Inspecció de Treball continua investigant i encara queden expedients per resoldre. De fet, només a Catalunya són 2.052 "ordres de serveis", és a dir, investigacions, les que continuen obertes, mentre que a la resta de l'Estat en queden pendents més de 13.500 per resoldre.

Justament, el ministeri de Treball va obrir la primera setmana d'octubre a consulta pública un reial decret a través del qual vol modificar la llei sobre infraccions i sancions d’ordre social i endurir, així, les multes per infracció en matèria laboral. La llei que regula les infraccions persegueix, entre altres casos, els fraus relacionats precisament amb els ERTO. Un cas “greu” pot arribar a significar més de 800.000 euros per a l'empresa. Després d’un acord in extremis amb sindicats i patronals, el govern espanyol va aprovar la prorrogació dels ERTO fins al 31 de gener del 2021.