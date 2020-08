La ressuscitadora d’empreses

“Un 11% de les empreses familiars, en risc de tancar per la crisi del coronavirus” o “Les empreses busquen plans B per esquivar el covid-19” són alguns dels titulars que s’han publicat des que va esclatar la pandèmia. En aquest context de crisi i de pessimisme generalitzat, però, hi ha una companyia tèxtil, Nath, amb seu operativa a Amposta, que ha rescatat del tancament un mínim de cinc empreses que ja havien penjat el cartell de tancat i estaven en procés de liquidació en els últims cinc anys. Les dues últimes aquest 2020, una de les quals durant la pandèmia.

El rescat de la marca de roba infantil Tuc Tuc va ser l’últim i es va fer aquest juliol. L’empresa, que era propietat del fons de capital risc amb seu a Barcelona Endurance Partners, es va declarar en concurs de creditors a l’abril a causa de la seva “situació crítica”. A principis de juliol els administradors concursals van obrir el termini d’ofertes per adquirir la seva unitat productiva i Nath va fer l’única oferta.

Però aquesta no és l’única empresa que la tarragonina, que té la seu social a Saragossa, ha comprat al mateix fons de capital risc. Just abans que esclatés la crisi del coronavirus, al febrer va tancar l’adquisició de la també companyia de moda infantil Canada House i, un any abans, va rescatar-li l’emblemàtic grup de moda de bany, llenceria i roba per a dona TCN per 320.000 euros. Va mantenir la nau que té a Arenys de Munt i tres de les vuit botigues que en aquell moment tenia a Espanya: les dues de Barcelona (situades als carrers Rosselló i Mestre Nicolau) i la de Sant Cugat.

El rescat venia acompanyat de la repesca dels seus dos fundadors, la dissenyadora Totón Comella i l’empresari Josep Maria Donat, que passaven a ocupar els càrrecs de directora creativa i director general, respectivament. Tots dos havien abandonat TCN el 2017 després de vendre les accions a Endurance Equity Partners. Ara bé, el febrer passat Comella i Donat van abandonar la companyia per desavinences amb Nath.

Les altres dues empreses salvades seguint exactament el mateix procediment que les anteriors van ser Ory (la primera rescatada, també dedicada a la roba de bany i que va adquirir l’estiu del 2015 per 720.000 euros) i la de roba interior i pijames J&J Brothers.

Que l’empresa tarragonina té un bon olfacte a l’hora de ressuscitar empreses ho demostra el cas de TCN. En poc més d’un any ja ha obert una botiga a Madrid, a l’exclusiu barri de Salamanca, situada just al costat d’un dels locals que havia tancat, i un córner a El Corte Inglés.

L’empresari discret

Però ¿qui és l’empresari que hi ha al darrere de Nath? El seu únic administrador es diu Andrés Manuel Fernández Zaragoza, una persona de perfil discret que prefereix mantenir-se al marge dels mitjans de comunicació, expliquen diverses fonts pròximes a la companyia consultades per l’ARA. A banda d’Amposta, Nath té instal·lacions a Vigo i Burgos. La seva facturació el 2018 -l’última publicada- va ser de 9,7 milions d’euros, un pèl inferior a la de l’exercici anterior però superior a la del 2016. En total, el directiu controla nou societats, la majoria de moda, tot i que també en té de promoció immobiliària i de logística.

Cada companyia que adquireix -expliquen les mateixes fonts- funciona de manera autònoma amb la supervisió de personal de l’empresa tarragonina. On també hi ha unanimitat entre les fonts és amb el nas empresarial que té Fernández: “Hi ha molt poca gent que tingui la visió de rescatar un projecte que està ferit de mort i el faci reflotar, i ell té aquesta capacitat”, asseguren.