El nombre de conselleres a les cotitzades creix un 15%, però és lluny de l'objectiu del 30%

La presència de les dones en els consells d'administració de les empreses espanyoles que cotitzen a la borsa ha millorat el 2017, però no obstant això, la presència femenina en el màxim òrgan d'administració de les empreses de l'Íbex-35 i dels Mercat Continu està lluny encara dels objectius que marca la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i Brussel·les, segons l'últim informe elaborat per l'escola de negocis Iese i la consultora Atrevia.

L'estudi conclou que el nombre de dones als consells d'administració el 2017 ha crescut un 15% el 2017, i hi ha 258 consellers, que són el 19,15% dels 1.347 membres que tenen els consells d'administració de les empreses de l'ïbex-35 i el Continu. Per tant, el percentatge és lluny encara del 30% que la CNMV i Brussel·les marquen com a objectiu per a l'any 2020.

La presència femenina és superior a les empreses de l'Íbex-35 que a les del Continu. El pes de les dones en els consells d'administració de l'Íbex-35 arriba al 23,66%, i això suposo una increment de 3,35 punts percentuals respecte a l'any anterior, quan eren el 20,31%. En els últims set anys, el pes relatiu femení en els conseller d'administració de les empreses del selectiu s'ha duplicat, ja que el 2011 era del 12,08%.

A més, només tres empreses de l'Íbex tenen una presidenta, Ana Botín al Santander, Ana María Llopis de DIA, i Rosa María García de Siemens Gamesa. I només hi ha quatre consellers executives en tot l'Íbex-35: Ana Patricia Botín (Santander), María Dolores Dancausa (Bankinter), Vanisa Mittal (ArcelorMittal), i Cristina Ruiz (Indra).

Més dones que homes

Entre les empreses de l'Íbex-35, totes tenen almenys una dona en el seu consell d'administració.Una millora respecte l'any anterior, quan Cellnex no tenia cap dona. I entre totes les cotitzades de l'Íbex i del Continu, només hi ha dues empreses que tenen majoria se senyores en el seu consell d'administració. Són Realia i Ezentis, del Continu. En els dos casos la relació és de tres homes i quatre homes.

No obstant, hi ha altres empreses amb un 40% o més de representació femenina, com són Ercros, Ebro Foods, Adolfo Domínguez i Reno de Medici.

Entre les empreses de l'Íbex-35, les que tenen més representació femenina al consell són siemens Gamesa, que amb un 46,15% és l'única que supera el 45%, i Abertis, Iberdrola, Santander, ArcelorMittal, Red Eléctrica, Grifols, Merlin Properties, Bankinter i Dia, entre el 30 i el 40%. Técnicas Reunidas és l'única empresa de l'Íbex que no arriba al 10% de representació femenina en el seu consell d'administració.