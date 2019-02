El nou mapa del cava català

La marxa dels nou cellers que formen la marca Corpinnat de la denominació d’origen Cava ha desencadenat aquesta setmana una nova crisi en el sector del vi escumós. La tercera escissió que hi ha hagut a la DO Cava des del 2012 ha provocat un nou escenari en un sector dividit pel prestigi del seu producte i que l’últim any ha produït més de 255 milions d’ampolles.

DENOMINACIÓ D’ORIGEN CAVA

Una gran família amb esquerdes

La denominació d’origen Cava és, amb 380 cellers, la que aglutina, amb molta diferència, la majoria de productors de vi escumós. El Consell Regulador va començar una nova etapa l’agost passat quan va ser nomenat president (en una ajustada votació) Javier Pagés, que en aquell moment era director general de Codorníu. Sobre la taula es va trobar la tasca d’intentar que no marxessin de la DO dels nou cellers que formen la marca Corpinnat. De fet, Pagés va aconseguir reprendre unes negociacions que havien quedat pràcticament trencades amb l’anterior consell, que estava encapçalat per Pere Bonet, vinculat a Freixenet, l’altra gran cavista catalana.

Amb només cinc mesos Pagés va intentar fer dos moviments clau per frenar la marxa de Corpinnat i que també responien a les dues grans reivindicacions del sector dels últims anys: anunciar la creació d’una marca premium per als vins escumosos de més qualitat i crear una comissió per diferenciar el cava per origen geogràfic. Els dos moviments, però, no van convèncer Corpinnat, que dimecres va comunicar a Pagés que els nou cellers marxaven de la DO Cava. La decisió, segons han explicat fonts del sector a l’ARA, va sorprendre Pagés, que confiava que acabarien arribant a un acord. En aquesta reunió els dos copresidents de Corpinnat, Xavier Gramona i Ton Mata, també van proposar-li formar part de la comissió de zones.

L’endemà la DO Cava va mantenir una reunió per gestionar aquesta nova crisi. Segons les mateixes fonts del sector, en aquesta trobada es va acordar vetar Corpinnat de la comissió. Divendres, però, en una roda de premsa on la DO Cava va exhibir la seva unitat, Pagés va suavitzar la decisió amb un “ens ho pensarem”.

President : Javier Pagés

: Javier Pagés Número de productors : 380

: 380 Número d'ampolles a l'any : 252 milions

: 252 milions Preu mitjà de l'ampolla: 4,5 euros

CORPINNAT

Els últims a independitzar-se

Portava gairebé un any negociant amb la DO Cava per intentar fer conviure les dues marques. Però la seva delimitació territorial -només poden produir en 46 municipis- ha estat el gran punt de desacord. Reconeixen que no esperaven aquest final i per això ara comencen un “període de reflexió” per tenir-ho tot a punt per sortir al mercat aquesta primavera. El seu objectiu és, partint de zero, prestigiar el cava.

Copresidents : Xavier Gramona i Ton Mata

: Xavier Gramona i Ton Mata Número de productors : 9

: 9 Número d'ampolles a l'any : 2 milions

: 2 milions Preu mitjà de l'ampolla: entre 12 i 14 euros

CLÀSSIC PENEDÈS

L’escissió més nombrosa

La segona escissió del cava la van protagonitzar els cellers de la marca Clàssic Penedès. Es va registrar el 2014, tot i que deu anys abans ja hi havia cellers que havien decidit marxar de la DO Cava i començar a fer vi escumós. En aquests més de quatre anys han passat d’elaborar 136.000 a més de 750.000 ampolles. “L’objectiu que perseguim és qualitat, preu i marca”, explica el director general, Francesc Olivella. Entre els requisits per entrar-hi hi ha que siguin 100% ecològics o que tinguin 15 mesos de criança, un temps que estudien ampliar a 18 mesos aquest any.

President : Josep Maria Albet

: Josep Maria Albet Número de productors : 18

: 18 Número d'ampolles a l'any : 750.000

: 750.000 Preu mitjà de l'ampolla: a partir de 8 euros

CONCA DEL RIU ANOIA

Raventós i Blanc, la primera fuga

Va desvincular-se de la DO Cava el novembre de 2012 per elaborar un escumós amb un origen concret, tot i que encara no és una DO. “Hi ha fugues de Cava perquè no representa tots els elaboradors”, diu el seu director. Quan va marxar facturava 5,4 milions d’euros i ara supera els 7.