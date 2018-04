El sector del cava presenta el tercer projecte en quatre anys per intentar recuperar el prestigi

El cava —o el vi escumós— tindrà a partir de l’octubre una nova família. Respondrà al nom de Corpinnat i és un nou intent d’un grup d’elaboradors de recuperar el prestigi perdut en els últims anys per culpa de la identificació del cava amb les begudes 'low cost' i de baixa qualitat. En aquest cas, les sis empreses que han participat en la creació de la nova marca col·lectiva (Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca i Torelló) busquen acabar amb un dels problemes de la denominació d’origen cava: la disgregació geogràfica en diferents comunitats autònomes. Per evitar-ho, Corpinnat se centrarà en 46 municipis al sud del Llobregat que arriben fins al Baix Penedès, on creuen comprovat que existeix una continuitat històrica en la producció de vins escumosos.

Corpinnat és selecte no només per la concentració geogràfica on haurà de créixer el raïm i s’haurà de produir el nou vi. També perquè es requerirà que la producció sigui ecològica, perquè el 90% de les varietats utilitzades hauran de ser autòctones, perquè el preu pagat al productor no podrà baixar dels 0,62 euros per kilo de raïm i perquè la criança mínima de l’escumós haurà de ser 18 mesos.

El resultat per al consumidor serà un producte de gamma alta i, possiblement, cert desconcert quan estigui al davant del prestatge de caves. Corpinnat és el tercer projecte que sorgeix des que fa quatre anys es va manifestar una divisió dins del cava per la pèrdua de valor i de prestigi que estava patint un dels tres productes alimentaris més exportats de Catalunya. Al 2014 un grup d’elaboradors van abandonar la DO Cava i van crear la denominació Clàssic Penedès. Un temps després, l'any passat, el consell regulador del cava va promoure el naixement dels caves de paratges qualificats, també amb l'objectiu d'assenyalar les marques 'premium' d'aquest vi escumós.

Aquest dimarts Xavier Gramona, que ha presentat el nou projecte, ha parlat més d’escumosos. Tots els productors de Corpinnat estan inscrits al Consell Regulador del Cava, però Gramona ha parlat d’un projecte “aglutinador”, en què la marca Corpinnat pugui conviure amb les DO Cava o Clàssic Penedès. O amb cap d’elles, si el productor aconsegueix fer un vi que respecti les condicions Corpinnat. "La nostra primera inquietud és que els vins tinguin una identitat, i això no s’entèn sense un territori", ha dit Gramona en la presentació de la marca, qui ha afirmat que el nou projecte respon a les demandes dels nous consumidors.

Rebuig a ser una elit

Els impulsors de la nova marca de garantia europea subratllen la diferència entre el seu projecte i la creació d’una nova denominació d’origen. Neguen formar part d’una elit dels elaboradors del cava, malgrat que els sis productors són els responsables de dos milions d’ampolles de cava gran reserva, una tercera part del que es produeix en conjunt. A més, esperen que en els pròxims mesos s’hi afegeixen altres marques, tot i que les condicions són difícils de complir (per una qüestió geogràfica és queda fora el tercer productor del cava, García Carrión, un dels acusats de la guerra de preus).

En cinc anys, creuen, podran fer balanç i certificar si la seva iniciativa ha estat un èxit o un fracàs.

El territori Corpinnat s’extén sobre 22.966 hectàrees de vinya, el 61% de la superfície de plantació de varietats de cava. Però molta part de l’actual producció quedaria al marge de les seves pretensions. Pels seus requisits de producció ecològica i perquè el 90% del raïm que hauran d’utilitzar els seus valedors hauran de ser xarel·lo, macabeu, perellada, sumoll, malvasia i monestrell. El chardonnay, el pinot noir i el trepat quedarà restringit al 10% restant a partir del 2020.

I per evitar el mercat de baix preu, el nom de l’elaborador haurà de quedar palès en cada etiqueta. Així s’evitarà la producció per a tercers i la marca blanca.