Sony i la primera 'teleco' japonesa tampoc participaran en el Mobile World Congress

El degoteig d'empreses que han decidit no participar en l'imminent Mobile World Congress (MWC) de Barcelona continua: aquest dilluns han anunciat que seran baixa Sony i fa pocs minuts NTT Docomo, el principal operador de telefonia mòbil al Japó. Aquestes dues baixes se sumen a les nord-americanes, Amazon i Nvidia, Ericsson (sueca) i LG (sud-coreana). Totes han descartat la seva participació en el congrés, que se celebrarà del 24 al 27 de febrer a Barcelona, a causa de l'alerta sanitària mundial pel coronavirus.

"Com que posem la seguretat dels nostres clients, aliats, mitjans i treballadors per davant, hem pres la difícil decisió de no exhibir-nos ni participar en el MWC 2020 a Barcelona", ha explicat Sony aquest dilluns al matí en un comunicat.

Sony és un dels grans expositors del congrés. En termes d'espai reservat, l'any passat quedava just darrere de Huawei i Ericsson (les dues amb els estands de més dimensió). L'empresa va ocupar l'any passat uns 1.700 metres quadrats. El que farà per no perdre la possibilitat de presentar les seves novetats a la fira serà organitzar una roda de premsa virtual que es podrà seguir a través del seu canal de YouTube. Amazon, per la seva banda, tenia previst ser present tant al saló principal de la fira, el Mobile World Congress, amb la seva filial Amazon Web Services, com al saló 4YFN, dedicat a l'emprenedoria, amb representants de l'equip de l'empresa dedicat a la logística de l'última milla.

Just abans que Sony anunciés la seva baixa, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha insistit que el Mobile World Congress "no penja d'un fil" i ha demanat no deixar que s'inoculi "el virus de la por".

Fonts del Govern també han deixar clar que treballen amb l'organització del MWC per reforçar informació, punts d’atenció i coordinar el protocol de detecció per si surten sospites d'un possible cas de coronavirus. Les mateixes fonts han assegurat que el sistema sanitari està preparat per respondre davant de qualsevol situació i que el Govern està coordinat en tot moment amb tots els organismes, també amb el ministeri de Sanitat.

En la mateixa línia que Puigneró, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat aquest dilluns que ara mateix no es té en compte "cap escenari que no sigui el de celebrar amb normalitat el Mobile". Davant la possibilitat que s'ajorni o no l'esdeveniment –previst del 24 al 27 de febrer–, el tinent d'alcalde ha deixat clar que la decisió pertoca a l'organització, és a dir, a la GSMA.

Noves mesures de control

GSMA també va refermar aquest diumenge la intenció de mantenir el congrés i va fer una crida a la calma als expositors i assistents: "GSMA vol tranquil·litzar els assistents i els expositors i dir-los que la seva salut i seguretat són la nostra preocupació primordial". L'empresa ha anunciat que prendrà mesures de control addicionals. Així, a més de les recomanacions de rentar-se les mans i evitar contactes amb altres persones, GSMA indica que no es permetrà l'accés al Mobile a tots els viatgers procedents de la província xinesa de Hubei. I els assistents que hagin estat a la Xina hauran de demostrar que en van sortir almenys catorze dies abans de la celebració del Mobile. Caldrà demostrar-ho amb el segell al passaport i el certificat de salut. A més, s'implementaran sistemes de control de temperatura corporal i els assistents hauran de declarar no haver estat en contacte amb cap persona infectada.