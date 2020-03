La pandèmia pot contraure l'economia alemanya fins al 20,6%, en el pitjor cas

La pandèmia del coronavirus i les mesures de pràctica aturada de la producció i activitat industrial per contenir-ne la propagació poden costar a l’economia alemanya, en el pitjor escenari possible, fins a 729.000 milions d’euros, la pèrdua de gairebé 1,8 milions de llocs de treball a temps complet i d'1,4 milions a temps parcial, d’acord amb dades de l’ Institut d’Investigació Econòmica de Munic. Les xifres equivalen a 20,6 punts del producte interior brut (PIB).

Segons Clemens Fuest, president de l’institut muniquès, aquest any l’economia del país patirà una contracció d’entre el 7,2% i el 20,6%, factura que comprèn dels 255.000 als 729.000 milions d'euros. "Els costos superaran tot allò conegut a Alemanya, des de crisis econòmiques fins a desastres naturals de les últimes dècades", s'apunta a l'estudi.

El càlcul dels costos és progressiu. Si l'economia es paralitza només durant dos mesos, poden oscil·lar entre els 255.000 i els 495.000 milions d'euros, depenent de l'escenari. "En aquest estadi, el PIB cauria entre 7,2 i 11,2 punts percentuals", ha advertit Fuest.

En el millor escenari, l'activitat cauria al 59,6% en seixanta dies, es recuperaria al 79,8% el tercer mes i aconseguiria arribar al 100% en el quart. "Amb tres mesos de tancament parcial, els costos ja arribarien dels 354.000 als 729.000 milions d'euros, cosa que suposa una pèrdua de creixement d'entre 10 i 20,6 punts percentuals", ha afegit. Per això recomana la màxima inversió sanitària per estalviar com més temps millor d'aturada econòmica i alleugerir el ja inevitable i desastrós impacte econòmic.

Endeutament

El xoc brutal contra l’economia alemanya –de fet, contra l’economia global– ha fer saltar en mil bocins la tradicional prudència fiscal de la cancellera Angela Merkel. Berlín prepara un pla de recuperació sense precedents, amb un augment del deute de 150.000 milions d’euros per a aquest any i un pressupost extra de 156.000 milions d’euros més dels previstos. El govern Merkel també pot decidir aquest dilluns eliminar la regla de dèficit, llei que prohibeix al govern federal entomar-ne un d’estructural.

Les mesures són, si fa no fa, una manera de posar "en coma induït" l’economia del país, ha dit aquest dilluns Carsten Brzeski, economista en cap d'ING Alemanya.

Pel que fa a l'impacte en els comptes públics, l'esmentat institut de Munic considera que, sense tenir en compte el pla d'avals i préstecs de govern, així com potencials paquets de rescat a nivell europeu, el cost arribarà als 200.000 milions d'euros.

Les principals empreses, com Volkswagen i BMW, van anunciar els tancaments de plantes com a part dels esforços per aturar la propagació del virus. La recuperació serà enormement complexa.