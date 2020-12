La pandèmia dispara un 34% les insolvències a Catalunya el tercer trimestre

Els òrgans judicials ja noten clarament l'impacte que té la pandèmia del covid-19 en l'activitat econòmica. Els concursos de creditors es disparen i també creixen la tramitació d'expedients de regulació d'ocupació i les demandes per acomiadaments individuals. Ho demostren les dades estadístiques del Poder Judicial, publicades aquest dijous.

A Catalunya, el tercer trimestre van augmentar un 34% els concursos de creditors -les insolvències equivalents a l'antiga suspensió de pagaments o fallida-, amb increment tant dels que afecten empreses com dels que afecten persones físiques.

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha explicat que després del confinament, posteriorment a la suspensió dels terminis processals aprovada durant el segon trimestre del 2020, s'aprecia la reactivació de l'activitat judicial i els efectes de la crisi econòmica provocada pel covid-19.

Concurs de creditors

A Catalunya, el tercer trimestre s'han presentat 1.076 concursos de creditors, tant als jutjats de primera instància i instrucció com als mercantils. Aquesta xifra suposa un increment del 34% respecte al mateix trimestre de l'any anterior. Va ser de llarg la comunitat on se'n van presentar més. La segona va ser Madrid, amb 599 i un augment lleugerament per sota del 29%. A tot Espanya, el nombre de concursos de creditors es va enfilar fins els 3.649.

La crisi ha impactat amb força en les empreses, però també en les persones. Així, dels concursos presentats a Catalunya, 617 corresponen a empreses tramitats en jutjats mercantils, amb un increment del 27%. Però 459 són concursos de persones físiques no empresàries, presentats als jutjats de primera instància i instrucció, amb un augment del 44,8%. Les dades de tot l'Estat també demostren aquest impacte més gran de la crisi en les persones, ja que els concursos presentats per companyies han augmentat un 34,2%, però els de persones físiques han crescut un 63,4%.

Catalunya va ser la comunitat on es van registrar més concursos als jutjats mercantils: 617 (el 34,6% de tot l'Estat), seguida de Madrid, amb 325; el País Valencià, amb 263; i Andalusia, amb 119. Catalunya també va ser la comunitat amb més concursos presentats per persones no empresàries, 459, que representen el 24,6% de l'Estat. La van seguir Madrid, amb 274; el País Valencià, amb 262; i Andalusia, amb 254.

Augment d'EROs

Els expedients de regulació d'ocupació (ERO) es tramiten per la via administrativa, i només passen pel jutjat aquells que es deriven d'un procediment concursal. El tercer trimestre es van presentar a Catalunya 26 d'aquests tipus d'ERO, una xifra que és un 4% superior a la del mateix trimestre de l'any passat.

A tot l'Estat es van tramitar 102 expedients d'aquest tipus, amb un increment del 17% respecte al tercer trimestre de l'any passat. Malgrat que creixen més al conjunt de l'Estat, Catalunya clarament és la comunitat amb més ERO derivats de procediments concursals, molt per davant de Madrid, la segona, amb 14.

Es disparen els acomiadaments

Les demandes per acomiadaments presentades al jutjats socials s'han disparat també el tercer trimestre. A Catalunya, el creixement d'aquest tipus de demandes va ser del 7% el primer trimestre i va baixar al 2,3% el segon trimestre. Però el tercer trimestre, amb la desescalada, es van presentar 7.397 demandes per acomiadament a Catalunya, un 35,3% més que el mateix trimestre de l'any passat.

A nivell estatal ha passat una cosa similar, ja que el creixement el primer trimestre va ser del 4,1%, el segon trimestre, amb el confinament, fins i tot van baixar i van registrar un -2,6%, però el tercer trimestre es van disparar un 34,3%, fins a 41.597. Malgrat el fort l'increment a Catalunya, no és la comunitat on es van presentar més demandes per acomiadament, ja que la va superar Madrid amb 10.054.